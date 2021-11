Leclerc y Sainz creen que el motor Ferrari no tiene problemas graves

Leclerc llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez con gran optimismo después de la mejora de Ferrari en las últimas carreras. El equipo italiano tuvo que sancionar en Rusia y Turquía para montar la actualización de la unidad de potencia en ambos coches, pero encaran el final de temporada con esperanza.

El poleman del año 2019 en México afirmó antes de comenzar el fin de semana que los de Maranello eran serios candidatos al podio, aunque eso no se vio reflejado en los tiempos de los entrenamientos libres ni la clasificación.

Ferrari pudo colocar a Carlos Sainz en la sexta posición de salida, mientras que Leclerc saldrá octavo. El monegasco lleva casi todo el fin de semana por detrás español, que batió por apenas dos milésimas (0,002s) a Ricciardo.

Antes, el viernes, al final de la FP2, Leclerc se mostró preocupado con el rendimiento de la unidad de potencia. "Estamos sufriendo mucho con problemas de motor", declaró por la radio.

El de Ferrari explicó luego que esos contratiempos no son excesivamente graves, y restó importancia asegurando que los de Maranello ya han entendido qué pasaba.

"Algunas cosas no me gustaban al pilotar, pero nada demasiado preocupante. Todo lo que podamos controlar no es grave, solo hace un poco más difícil la conducción", expresó Leclerc.

Charles admitió que el problema se debía a la falta de entrega en el par motor a la salida de algunas curvas, además de escasez de potencia en la aceleración, pero insistió en que no eran muy preocupantes.

Luego, al final de la Q1 de la clasificación, Sainz parecía quedarse sin potencia en el motor, aunque su ingeniero le recomendó resetearlo y activar el modo neutral, y el madrileño pudo continuar.

"Nos ha pasado más de una vez durante el fin de semana y es algo que estamos tratando de resolver. No debería ser un problema en la carrera", comentó.

La altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez y la baja densidad del aire hace que los fabricantes de motores y equipos sufran para tener todo en su punto. Es lo que opina Sainz, que indicó que todos los conjuntos estaban teniendo problemas con las temperaturas por la densidad del aire.

Ferrari tiene como objetivo la tercera plaza del mundial de constructores, aunque para ello necesita superar a McLaren. La pelea será muy ajustada, y solo 3,5 puntos separan a ambas escuderías.

Leclerc y Sainz saldrán por detrás del AlphaTauri de Gasly en el GP de México, y el francés del equipo 'hermano pequeño' de Red Bull se postula como gran rival. "Los Honda son muy competitivos aquí, y McLaren también lo será", dijo el monegasco.

Galería: así está siendo el GP de México para Charles Leclerc y Carlos Sainz

