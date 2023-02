Leclerc responde a los rumores de su fichaje por Mercedes F1

Cargar el reproductor de audio

Charles Leclerc se convirtió en el piloto sobre el que sentar las bases para el futuro de Ferrari cuando firmó su gran extensión del contrato, ya que el monegasco era un joven que todavía necesitaba algo de aprendizaje para ser un claro contendiente al título mundial. Sin embargo, después de ver todo el carácter y la entereza que posee tras perder en su primera batalla directa por el campeonato contra Max Verstappen, es evidente que el del Cavallino Rampante ya está listo para ir a por la corona.

Eso es lo que intentará en la temporada 2023 al menos, puesto que han surgido algunos rumores que apuntan a un posible fichaje de Mercedes por parte del que fuera miembro de la academia de Maranello. A pesar de que pueden ser simples habladurías en el paddock, el de Ferrari se encargó personalmente de deshacerse de esos comentarios que lo visten con el mono negro de Brackley en la Fórmula 1.

"No tenemos que apresurarnos", dijo cuando se le preguntó sobre cuándo volverá a renovar con los de rojo. "Sé que preocupa que firme por Mercedes, pero para ser sincero, no hay negociaciones en curso. Me siento bien en Ferrari, y se puede sentir lo entusiastas que son los aficionados".

"Estoy emocionado por la idea de lograr mi sueño y el de todos, que es ganar con Ferrari", continuó el piloto monegasco después de ver el aspecto del monoplaza que llevará en 2023 a Quotidiano Nazionale. "Me voy a Bahrein el lunes, y no puedo esperar a estar allí. Tendremos tres días para probar junto con nuestros rivales".

Charles Leclerc se subirá al SF-23 y compartirá las tres jornadas en el circuito de Sakhir con Carlos Sainz y, al igual que todos creen, será poco tiempo de aprendizaje antes de la primera carrera: "Ya es mi sexto año en la Fórmula 1, así que tres días en cierto modo está bien, aunque para un debutante que llega, no recuerdo cuántos días hice, pero fueron más, y me pareció poco".

"Pienso que, para los novatos, tres no son suficientes, seguro", indicó el monegasco del Cavallino Rampante. "Para nosotros, está justo en el límite, me gustaría que hubiera uno o dos más, pero supongo que hay otros problemas con tener más jornadas de pruebas".

