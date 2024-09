Leclerc recuerda al "nadie es perfecto" de Porsche en Monza

El piloto monegasco logró completar una impresionante tanda de 33 vueltas para ganar el Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, lo que evocó recuerdos de otros momentos famosos en la historia. En el Gran Premio de México 2022 fue Max Verstappen quien consiguió rodar durante 38 giros en un consistente crono de 1:38, mientras que en las 24 Horas de Le Mans de 1983, los Porsche 956 ocuparon nueve de las diez primeras plazas.

Muchos llegaron a comparar lo que hizo Charles Leclerc con el conocido anuncio de la marca germana que aludía con autodesprecio su logro, en donde reconocían que "nadie es perfecto" después de que un coche se les colara entre los diez más rápidos en aquella edición en el circuito de La Sarthe.

La victoria de Charles Leclerc en Monza: Fórmula 1 Leclerc celebra en Monza: "Hoy no teníamos el coche más rápido"

En un pequeño paralelismo, el de Ferrari se reincorporó a la carrera con un juego de neumáticos duros por detrás de uno de los McLaren, y realizó dos vueltas en un 1:24 y otra en un 1:23 para conservar sus gomas y llegar al final con una sola detención en la primera plaza.

Charles Leclerc entonces dio rienda suelta a una tanda muy consistente hasta la bandera a cuadros con 33 giros en 1:23 para mantener a raya a Oscar Piastri y Lando Norris, que venían mucho más veloces en el trazado de Monza. El equipo de Woking le dijo al australiano que debía hacer tiempos en 1:22.0 para alcanzar la victoria, pero solo lo consiguió en las dos últimas vueltas y se quedó a poco menos de tres segundos del líder.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre su tanda de 1:23 en la rueda de prensa posterior a la carrera, dijo que lo consiguió centrándose únicamente en no sobrecargar su neumático delantero izquierdo en medio del importante graining que había en pista. Charles Leclerc tuvo que evitar forzar demasiado el subviraje en las largas y rápidas curvas para mantener con vida sus gomas.

"Pude ver que había un poco de graining, y no quería que empeorara, de lo contrario, sabía que eso era lo que me haría perder la carrera", indicó. "Desde que puse el duro en el coche, ese fue mi único objetivo, sabía que era fundamental no abrir demasiado ese graining, y hemos hecho un trabajo muy bueno".

"En cuanto tuve aire limpio, pude cambiar un poco el equilibrio del monoplaza y poner más tensión en los neumáticos traseros, que era lo que quería hacer, y tan pronto como ese equilibrio cambió, sentí que el ritmo volvía", señaló un monegasco que también dijo que en las últimas vueltas, "al igual que en 2019, fue bastante difícil mantener los ojos en la pista".

"Estaba mirando un poco en las gradas, pude ver que todo el mundo estaba de pie, y eso fue muy bueno", reveló. "En 2019, recuerdo que mi madre también estaba en la grada porque no conseguí tener un pase de paddock para ella, y este año lo tenía, así que es bueno, he podido ver y vivir las dos cosas, con ella en ambos sitios".

"Es una sensación muy especial, también pude ver algo de humo rojo en un momento dado, así que sabía que todo el mundo estaba muy emocionado, pero también era consciente de que debía terminar el trabajo y que tenía que mantenerme en él porque Oscar [Piastri] tenía un ritmo muy bueno", continuó. "En las últimas cinco o seis vueltas, noté que lo teníamos, los neumáticos iban bien y veía que Oscar no era tan veloz como para alcanzarme al final si yo no cometía ningún error".

