Leclerc revela por qué no tuvo un duelo como el Verstappen-Hamilton

La lucha por el título mundial de Fórmula 1 en la temporada 2022 quedó bastante descafeinada después del absoluto domino de Max Verstappen a partir de la segunda mitad del año. Sin embargo, el neerlandés y Charles Leclerc nos ofrecieron un gran espectáculo en las ocasiones en las que se vieron las caras en igualdad de condiciones, como ocurrió en la cita inaugural del Gran Premio de Bahrein o en Arabia Saudí, incluso aguantándose en paralelo en la recta de Melbourne hasta el que de Red Bull tuvo que ceder.

Eso fue muy diferente a la pelea entre el mismo holandés y Lewis Hamilton una sola campaña antes, donde ambos se tocaron y protagonizaron fuertes accidentes mientras que se jugaban el campeonato del mundo. La dupla, a pesar de que no han vuelto a pelear de tú a tú por victorias de forma tan habitual, también contactaron en el Gran Premio de Brasil, donde ninguno cedió un milímetro.

Tras ese toque, el vigente campeón aseguró que el británico no tenía "ninguna intención de dejarle espacio", a lo que el de Mercedes dijo que ya se sabía "como es Max [Verstappen]".

Cuando preguntaron a Leclerc sobre por qué no había tenido episodios así con el de Red Bull en 2022, señaló: "Nos conocemos [Verstappen y él] muy bien, pero no creo que esa sea la razón por la que hay más respeto entre nosotros, pienso que la diferencia entre las batallas puede deberse más a que estábamos en un momento diferente de la temporada que contra Lewis [Hamilton]".

"Nuestras peleas fueron al principio del año, donde después yo tenía una gran ventaja en el campeonato, o también cuando Max se alejaba", continuó el de Ferrari. "En instantes así no se arriesga tanto, así que se trataba más bien de la posición en el mundial".

Sin embargo, el de Mónaco admitió que, si hubiera más en juego, como a finales de 2021, ambos estarían más combativos: "Si podemos seguirle el ritmo hasta que acabe 2023, será más duro".

Verstappen y Leclerc han tenido varias bonitas batalles, como en los grandes premios de Austria y Gran Bretaña en 2019, donde el monegasco aprendió mucho: "Odié lo que pasó en Spielberg, no creía que se pudiera pilotar así, pero luego los comisarios de la carrera dijeron que sí, algo de lo que quizá me alegró mucho, así es como me gusta correr, ojalá veamos duelos similares en el futuro".

