Leclerc: "Voy a dar absolutamente todo en la salida"

La temporada 2019 de Ferrari en la F1 no ha sido un camino de rosas y para nada tuvo que ver con las expectativas de comienzos de año. En la última clasificación, en el GP de Abu Dhabi, han vuelto a protagonizar otro capítulo de la serie de errores habituales.

Charles Leclerc no logró pasar la línea de meta a tiempo para completar un segundo intento en la Q3. El monegasco, que llegaba detrás de Vettel, ha visto cómo su compañero se veía obligado a ralentizar demasiado la marcha para mantener la distancia con Albon, que le precedía con el RB15.

No obstante, ninguno de ellos mejoró el registro inicial de Leclerc y el monegasco saldrá 3º el domingo en el Yas Marina.

"No sé cómo ha podido ocurrir. Es una verdadera lástima, porque podría haber luchado por el tercer puesto. Había poca diferencia. De todos modos, estoy muy contento del primer intento", comentó el piloto tras la clasificación.

Leclerc saldrá el domingo tercero con los medios (amarillos), como Hamilton y Verstappen, frente a los blandos que montará su compañero Vettel, que partirá cuarto.

"Hice en la Q2 un primer intento con los blandos, pero después he visto que estaba a gusto con el coche y he pensado intentar hacer un intento con los medios. He logrado mejorar y pasar, así que estoy contento".

"La victoria es posible porque mañana daré absolutamente todo en la salida. Quiero luchar por el tercer puesto del Mundial de pilotos y para eso tenemos que ganar y darlo todo.

La incógnita para la carrera será el ritmo que tenga Ferrari con las medias. Leclerc no las probó en los libres, aunque sabe que con las duras (blancas) tiene un ritmo competitivo.

"Con las duras tenemos un buen ritmo de carera y lo sabemos. Con las medias, en cambio, no sabemos porque no las hemos probado. Pero tengo confianza. Con una buena salida, todo será posible".

