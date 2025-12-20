Leclerc "no tiene consejos" para Hamilton tras su primera temporada en Ferrari

Aunque Charles Leclerc empatizó con los problemas de Lewis Hamilton en su primera temporada en la Fórmula 1 con Ferrari, el monegasco sintió que tenía poco margen de maniobra en 2025 para ayudar al siete veces campeón del mundo a adaptarse al equipo.

Las dificultades del inglés fueron evidentes y se habló mucho de ellas a lo largo del año, especialmente a raíz de la atención que había suscitado su fichaje. Tras 11 años en Mercedes, Hamilton necesitaba adaptarse tanto a los procesos de trabajo de Ferrari como a un equipo de ingenieros desconocido a su alrededor.

A pesar de lo prometedor de su inicio de año, ejemplificado por su victoria en la carrera al sprint de China, la mayoría de los resultados de Hamilton se situaron entre el cuarto y el octavo puesto durante los 24 grandes premios de la pasada campaña, culminando con un trío de eliminaciones consecutivas en la Q1. Así, Hamilton no pudo subir al podio, lo que le puso en peligro de perder la sexta plaza del campeonato de pilotos en favor de Andrea Kimi Antonelli, su sucesor de Mercedes.

La cobertura en redes sociales dio un giro más negativo al primer año de Hamilton con Ferrari, con inferencias de que no fue capaz de forjar una relación fuerte con el ingeniero de carrera, Riccardo Adami, pero Ferrari ha mantenido que la relación del británico con el equipo es mucho más fuerte de lo que parece.

Leclerc afirma que sus propias obligaciones de rendimiento y persecución de resultados le han dificultado ayudar a Hamilton en su tiempo libre. A pesar de ello, entiende que el #44 necesite más tiempo para adaptarse, y señala que su larga trayectoria en Ferrari ha garantizado una relación "natural" y armoniosa con los del Cavallino Rampante: "Mi trabajo es, obviamente, maximizar todo lo que esté bajo mi control", comenzó Leclerc.

"Y ya hay muchas cosas en las que estoy centrado para mí, y para el equipo, para intentar asegurarme de que mi pilotaje se adapta al coche de la mejor manera posible. Obviamente, es difícil para mí dedicar tiempo [a ayudar a Hamilton]. Además, Lewis ha conseguido mucho más que yo. No tengo ningún consejo que darle".

"Seguro que es un proceso largo cuando te unes a un equipo nuevo. Quiero decir, ni siquiera recuerdo lo que es unirse a una nueva escudería. Hace ocho años que estoy en Ferrari. Así que sé cómo funciona todo. Y obviamente, todo se siente muy natural. Pero para Lewis, sigue siendo algo nuevo, incluso después de un año. Los procesos son completamente diferentes, la forma de tener la visión, el equipo, la forma de trabajar. Así que todavía hace falta un tiempo para acostumbrarse a todo eso".

En cuanto a la suerte del equipo en su conjunto, Leclerc cree que la Scuderia "hizo un buen trabajo" sacando resultados de su SF-25, y que el rendimiento general fue el factor atenuante clave. Ferrari optó por no evolucionar los conceptos clave de su SF-24 para la temporada 2025, y en su lugar produjo un diseño basado en un paquete de suspensión totalmente nuevo, pero terminó el desarrollo en abril, lo que limitó su comprensión del nuevo coche.

"Sentí que habíamos hecho un buen trabajo maximizando nuestro coche durante todo el año. Pero el rendimiento del monoplaza no es lo suficientemente bueno", añadió Leclerc. "Así que eso es lo que nos falta. Creo que Mercedes, el equipo más cercano a nosotros este año, también ha tenido grandes altibajos. Por nuestra parte, probablemente seamos más constantes, pero desgraciadamente no siempre a la altura de los de delante. Pero eso es sólo el rendimiento general", cerró.

