Leclerc se centra en lo "negativo" de Japón antes de ir al GP China F1

La buena racha del monegasco con siete clasificaciones consecutivas en la primera fila terminó en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, en donde fue quinto en la parrilla, antes de que una penalización que la FIA impuso a Sergio Pérez le regalara una posición. Volvió a pasar apuros en el Gran Premio de Japón, donde no pudo ir más allá del octavo lugar después de gastar un juego de blandos adicional para no caer eliminado en la Q1.

En ambas citas remontó hasta la segunda y cuarta plaza respectivamente, pero insistió en que necesita salir más adelante: "Si solo miro el día de hoy, estoy muy contento, no creo que pudiéramos haber hecho algo mejor. El ritmo era bueno, la gestión de los neumáticos era buena, al igual que la comunicación".

"Sin embargo, como pilotos, siempre debes mirar lo negativo de todo el fin de semana", continuó cuando Motorsport.com le preguntó después de terminar cuarto. "Y ya sea en Australia o aquí, el ritmo de carrera no ha sido un problema, es mi ritmo de clasificación, que no es algo a lo que he estado muy acostumbrado en mi trayectoria, a trabajar en mi velocidad de los sábados, porque normalmente suele ir bien".

"No obstante, desde hace dos carreras seguidas, he estado sufriendo para poner los neumáticos en la ventana correcta, y ese es sin duda mi principal objetivo en Shanghai, tratar de perfeccionarlo y ser más consistente", dijo. "Una vez que lo haga, estoy seguro de que el ritmo de clasificación volverá".

Charles Leclerc insistió en que su sufrimiento tiene que ver con la preparación de las gomas: "Al 100%, porque como he dicho, mis vueltas no han sido tan malas. Ayer, la que hice fue muy buena, pero el agarre del neumático no estaba ahí, y eso es porque hago un mal trabajo en el giro anterior, lo que es muy frustrante, porque terminas y estás contento, pero la realidad es que no estás en ninguna parte".

"Así que tengo que centrarme en eso, es muy fino, como muy pequeñas diferencias. Sin embargo, confío en que, analizando bien los datos, tenemos una semana antes de China, me centre en eso y mejore bastante rápido, así que no estoy demasiado preocupado", explicó. "Ahora necesito dar ese paso adelante para Shanghai".

El director de Ferrari, Fred Vasseur, restó importancia a las preocupaciones de su piloto, y señaló que su actuación en el circuito de Suzuka se vio comprometida por la Q1: "No hay que sacar una conclusión solo basándose en la clasificación. Creo que donde fallamos un poco el fin de semana fue con Charles [Leclerc] en la Q1, no hizo un gran giro y tuvimos que montar el segundo juego porque estábamos un poco en riesgo".

"Y entonces pasas a la Q3, solo tienes un compuesto nuevo, y estás un poco a pie cambiado y piensas algo como, 'si cometo un error, voy a ser décimo'. No tomamos el enfoque correcto, pero ahora estoy convencido de que Charles es un competidor, es bueno a una vuelta, y volverá pronto", añadió.

El máximo responsable de la escudería también indicó: "Sabe que no hizo una buena clasificación, y no puede estar contento cuando su compañero fue cuarto y él terminó octavo, pero también debemos analizar a fondo la clasificación. Nos perdimos en la Q1 y llegamos a la Q3 con solo un juego de neumáticos, y si terminas a una décimas de la segunda fila, no es un desastre como si estuvieras a seis décimas, y será otro la semana que viene con dos clasificaciones en China, dos oportunidades para hacer el trabajo".

