Leclerc se proclama 'el más listo de la clase' en la F1 de 2022

La Fórmula 1 no solo tiene una gran competición dentro de la pista, sino que fuera de ella, los pilotos también se baten en duelo. Sin embargo, no es para conocer quién es el más rápido, puesto que el concurso que cada temporada realizan, el llamado 'Grill The Grid', nos hace ver quién es el miembro de la parrilla más inteligente y que más sabe de la propia categoría en la que participan.

El Gran Circo acostumbra a subir una serie de vídeos en donde la mayoría de los pilotos responden a preguntas del estilo de cuántos campeones del mundo conocen, qué curvas son las que se muestran en un folio, o incluso los nombres de los circuitos por orden alfabético. Se viven duelos apasionantes, y siempre divertidos, aunque el campeonato otorga un trofeo, como no podía ser de otra forma, para el ganador.

En este 2022, tras cuatro intensas pruebas, fue Charles Leclerc, y es que el piloto de Ferrari fue el que más puntos sumó, un total de 51, para superar a Daniel Ricciardo por tan solo dos unidades, con Fernando Alonso cerrando el curioso podio. La Fórmula 1 entregó el premio con una estrella para recalcar que fue el mejor en esta campaña: "¡Oh, aquí está!", exclamó Charles Leclerc. "Lo recuerdo. Daniel [Ricciardo] lo hizo bien, ¿cómo se dice? He estado en la revisión [de la especie de examen]".

"¡Está roto!", dijo entre risas el piloto de Ferrari. "No, no, está bien, creo que lo he fastidiado yo. He ido a la revisión, y estoy muy, muy feliz con mi examen y con este trofeo, han sido horas y horas [de estudio], siempre he sido bueno en el colegio, así que tenía mucha confianza en que podía hacerlo".

Para hacerse con él, el subcampeón del mundo tuvo que decir el máximo número posible de nombres de todas las pistas de la historia de la Fórmula 1 por orden alfabético, la altura del resto de la parrilla, adivinar si un piloto hizo más o menos vueltas en la pasada temporada que otro, y saber de qué trazado se trataba con solo ver una curva, y no siempre en la dirección en la que normalmente se ve el circuito desde una vista aérea para complicarlo aún más.

Ser bueno sobre el asfalto no se traduce en ganar en este peculiar juego, y es que el vigente campeón, Max Verstappen, apenas pudo ser 15º en la clasificación, con incluso Lewis Hamilton aún peor, una 17ª plaza que en poco se parece a su nivel dentro del monoplaza. Carlos Sainz y Sergio Pérez tampoco brillaron, y los dos pilotos de habla hispana finalizaron en la parte baja, tan solo superando a Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi y Valtteri Bottas, el que "menos estudió" de la Fórmula 1.

