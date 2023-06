Cómo sufrirán los F1 con los cambios en Montmeló, según Leclerc

La chicane que precede a la última curva del Circuit de Barcelona-Catalunya se ha eliminado del trazado para el Gran Premio de España de este fin de semana, lo que crea una pista de alta velocidad a través de lo que ahora son las curvas 13 y 14, que suponen un esfuerzo adicional para los neumáticos.

La gestión de las gomas ha sido un tema clave en la Fórmula 1 esta temporada, con algunos equipos luchando más que otros, y con Red Bull mostrando una clara superioridad sobre sus rivales en la mayoría de los circuitos.

"Creo que el neumático delantero izquierdo estará llorando durante toda la carrera", dijo Charles Leclerc cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre la 'nueva' pista de Barcelona. "Es lo mismo para todos, va a ser un gran reto, creo, en términos de puesta a punto, y también para tratar de ayudar a esa goma tanto como sea posible. Espero que con las nuevas piezas que traemos seamos buenos en términos de gestión de neumáticos, porque espero que esto sea lo principal en Barcelona", dijo.

Lando Norris, de McLaren, también señaló que el nuevo trazado será más duro para los pilotos. "Será aún más físico en el cuello, así que no lo estoy deseando en absoluto. Si va a mejorar las carreras, espero que sí", dijo. "Es una última curva complicada, para ser sincero. Yo no diría que va a ser plana, pero creo que debería ayudar en la carrera. Puede que se convierta más en una carrera de gestión de lo que ya es".

Los equipos ya están bien preparados para que la protección de las gomas sea el principal foco de atención del fin de semana. "Creo que lo que va a ser realmente interesante es cómo los neumáticos reaccionan a la pista, sobre todo la delantera izquierda", dijo el jefe de rendimiento de Williams, Dave Robson.

"Ahora tienes esas cuatro grandes curvas de derechas rápidas. Así que creo que eso dictará mucho de lo que necesitamos para el coche, al menos el nivel de carga aerodinámica y el equilibrio, y cómo se comporta ese neumático delantero izquierdo".

"Será más duro en la parte delantera izquierda, pero pasamos de los neumáticos más blandos [en Mónaco], a los más duros", añadió el director deportivo de Alpine, Alan Permane. "Pirelli lo ha tenido en cuenta. Desde luego, no veo que eso sea un problema para nosotros, particularmente más que para cualquier otro. Puede que obligue a los equipos a hacer dos paradas o algo así. Nuestro coche no es especialmente duro con las gomas, así que no hay problemas".

El jefe de Pirelli F1, Mario Isola, señaló que sin la zona de aceleración de la chicane, los neumáticos traseros sufren menos. "Es probablemente un poco más duro de lo habitual para el neumático delantero izquierdo, pero un poco menos para los traseros, porque el tercer sector era muy estresante para la tracción", dijo a Motorsport.com.

"Es un poco más lateral, un poco menos de tracción. Tenemos la simulación de los equipos, y ya hemos tenido un par de sesiones con F3 y F2. Así que tenemos una idea. Ahora tenemos C1, C2 y C3. El año pasado teníamos lo que ahora llamamos C0, pero era demasiado duro. Todo el mundo estaba en el C2 y en el C3, y tuvimos tres paradas. El nuevo C1 está mucho más cerca del C2. Así que me imagino que tendremos una mezcla de estrategias, quizás usando los tres compuestos. Tenemos que hacer algunos cálculos, pero probablemente sea una carrera a dos paradas".

Isola también señaló que la primera aparición de los nuevos neumáticos de lluvia, utilizados por varios pilotos en el GP de Mónaco el pasado fin de semana, fue bien. "Fue la primera vez en condiciones de carrera, porque probamos este producto sin mantas térmicas", señaló. "Mónaco es un circuito bastante singular, pero si nos fijamos en los tiempos por vuelta, teníamos un hueco en el que Max Verstappen con el intermedio y Nico Hulkenberg con el de lluvia extrema marcaban el mismo tiempo por vuelta. Eso significa que funcionaba bien", finalizó.

Los neumáticos Pirelli ruedan por el pitlane Foto: Mark Sutton / Motorsport Images