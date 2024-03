Leclerc cree que por su estrategia "no fue posible atacar" a Sainz

Ferrari se marcha de Australia con un doblete que le trae buenos recuerdos. Aunque el resultado se vio facilitado por el abandono de Max Verstappen por un problema con su freno trasero derecho, por otro lado los coches rojos eran muy rápidos tal y como demostraron el viernes.

Charles Leclerc, que se confirmó con ser segundo por detrás de su compañero, se mostró muy contento por el equipo: "Es un resultado positivo, sobre todo para el equipo. Primero y segundo al cruzar la línea de meta, era algo que no pasaba desde el Gran Premio de Bahrein de 2022, lo que me trae buenos recuerdos. Es fantástico haber conseguido de nuevo este resultado".

Crónica de la carrera: Fórmula 1 Sensacional victoria de Sainz en Australia F1 y KO de Verstappen

Sin embargo, es un hecho que el monegasco acabó con sabor agridulce debido a que los errores que cometió en la clasificación, donde tenía potencial para llegar a la primera fila, comprometieron toda su carrera y cree que se le escapó una gran oportunidad de victoria.

"Carlos ha tenido un fin de semana fantástico después de volver de la operación, ha hecho una gran carrera. Por mi parte, he sufrido algo más tras la primera parada, no he podido gestionar bien los neumáticos. Pero luego, el último stint fue bueno", dijo.

Cuando se profundizó un poco más en la carrera y se le preguntó su creía que en algún momento de la carrera había tenido la oportunidad de intentar colocarse en cabeza, fue sincero: "No creo que fuera posible atacar a Carlos, en el primer stint teníamos que protegernos por detrás y por eso paramos pronto y a partir de ahí Carlos [Sainz] ha sido muy rápido mientras yo gestionaba los neumáticos".

"Creo que en el momento en que hicimos la primera parada, me quedó claro [que no iba a ganar]. Pero Carlos ha hecho un mejor trabajo, tanto en la clasificación como en la carrera, se merece esta victoria. Estoy contento por él y por el equipo, hemos sumado puntos importantes", añadió Leclerc.

Tras el doblete y viendo que el único Red Bull que cruzó la meta (el de Sergio Pérez) lo hizo a cas un minuto de distancia, Leclerc pidió a Ferrari mantener un perfil bajo y seguir trabajando duro.

"Todos estamos muy contentos, pero hay que mantener los pies en el suelo. Hemos hecho una carrera muy buena, en la que hemos sido rápidos, pero hoy no estaba Max Verstappen, que es la referencia en cada carrera. Tenemos que estar satisfechos con el trabajo realizado, pero sabemos que todavía no estamos al nivel de Red Bull en carrera, aunque también sabemos que somos el equipo que más ha mejorado en los últimos seis meses y eso me da mucha confianza de cara al futuro", concluyó.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Horsburgh / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!