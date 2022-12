Leclerc espera una "suave transición" con el nuevo jefe de Ferrari F1

Cargar el reproductor de audio

La escudería de Maranello anunció recientemente la dimisión de su anterior director, Mattia Binotto, que deja el cargo en el que ha estado varias temporadas. El jefe de Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, que ha trabajado durante mucho tiempo con Charles Leclerc, tanto en ART Grand Prix como en Sauber, es el favorito para el puesto, pero antes de conocer si el galo será el elegido, el monegasco viajó hasta Bolonia para la gala de entrega de trofeos de la FIA en calidad de subcampeón.

El de Ferrari reveló que el mismo suizo le dijo que dejaría el trabajo: "Mattia [Binotto] me llamó para decirme que iba a dejarlo. Respeto su decisión, y solo puedo darle las gracias, ha creído en mí desde el principio, me ofreció un contrato muy, muy largo".

No obstante, antes de ser el máximo responsable del Cavallino Rampante en el Gran Circo, estuvo dentro del equipo durante muchas campañas, y contribuyó al éxito que la escudería ha tenido: "Le deseo lo mejor y, obviamente, ahora nos toca a nosotros centrarnos en el futuro e intentar tomar las decisiones correctas para desafiar un poco más a Red Bull".

Leclerc restó importancia a la idea de que un cambio de director podría perturbar el enfoque de los italianos: "Para ser sincero, no lo sé, porque por mi propia experiencia, nunca he tenido un cambio de jefe cuando competía para el mismo conjunto. Es probable que se necesite un poco de tiempo para que el director se sienta cómodo con el sistema, y con Ferrari, porque es un equipo gigante".

"No obstante, creo que si se hace de la manera correcta, no creo que suframos nada de eso en la pista, así que estoy seguro que de que será una suave transición", expresó Charles Leclerc sobre la marcha de Mattia Binotto.

El monegasco subrayó que no tiene nada que decir sobre quién podría ser el sustituto del suizo, y dijo que la decisión la tomarían el presidente de Ferrari, John Elkann, y el director general, Benedetto Vigna: "No voy a comentar sobre eso".

"Tampoco es mi decisión, John [Elkann] y Benedetto [Vigna] van a tomarla", respondió cuando se le preguntó sobre si tenía alguna preferencia. "Nosotros solo intentamos centrarnos en nuestro trabajo en el simulador con el equipo para tener el mejor coche el año que viene, pero la decisión la tomarán ellos".

Sin embargo, cuando se le puso sobre la mesa el nombre de Vasseur, admitió que mantiene una buena relación: "Ferrari es un equipo muy diferente a cualquier otro, solo puedo comentar mi experiencia con Fred [Vasseur], que ha sido buena. Llevo trabajando con Fred desde las categorías inferiores, donde ha creído en mí, y siempre hemos tenido una buena relación".

"Dejando eso, no debería influir en ninguna de las decisiones, siempre ha sido muy directo y sincero, y eso es algo que me gusta de Fred. Si será él o no, no lo sé, ya lo veremos en los próximos meses", concluyó el monegasco.

