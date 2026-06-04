Leclerc "apostaría por Ferrari en Mónaco", pero no olvida a Mercedes F1

Charles Leclerc considera que Mónaco es el circuito perfecto para que Ferrari brille, pero sigue pensando que Mercedes tiene ventaja este fin de semana, tras un comienzo dominante en la F1 2026.

Las Flechas Plateadas han ganado los cinco grandes premios de este año, lo que les otorga en estos momentos una ventaja de 72 puntos sobre el segundo clasificado en el Mundial de Constructores, Ferrari, que está un paso por delante de McLaren, tercero. Pero este fin de semana podría suponer el reto más difícil hasta la fecha para los de Brackley, ya que, aunque cuentan con una ventaja en potencia, son las curvas de baja velocidad donde la Scuderia se muestra fuerte.

Por eso, se cree que las características del estrecho circuito urbano de Mónaco deberían dar ventaja a los del 'Cavallino Rampante', pero Leclerc no se confía de cara a su carrera en casa: "No", respondió cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la etiqueta de favorito de Ferrari este fin de semana. "Creo que estamos en una mejor posición. Si hay un circuito en el que apostaría por nosotros, probablemente ese sea Mónaco".

"Sin embargo, sigo creyendo que Mercedes ha tenido una ventaja significativa desde principios de año. Así que creo que serán muy, muy fuertes. Creo que McLaren también. Y Red Bull. Pero es cierto que, en los otros circuitos hasta ahora, hemos tenido bastantes dificultades en las rectas, lo que debería ser menos problemático aquí, y contamos con un buen paquete, tanto en lo que respecta al chasis como a la aerodinámica".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Así que creo que podría ayudarnos. Pero Mercedes, creo, seguirá siendo el equipo a batir".

Una de las personas que ha calificado a Ferrari como favorita para el Gran Premio de Mónaco es Lando Norris, quien afirmó en la última carrera en Canadá que "su rendimiento a baja velocidad es mucho mejor".

El actual campeón del mundo sigue mostrando cierto optimismo de cara a este fin de semana, tras haber ganado en el Principado el año pasado, pero añadió que la escudería de Woking debería seguir ocupando el tercer puesto en el orden jerárquico.

"Nuestra racha de cara a este fin de semana, el año pasado, fue probablemente un poco mejor que la que hemos tenido este año", dijo Norris, que se retiró por un problema en la caja de cambios en Montreal. "Así que quizá no estemos al nivel de 2025. Pero creo que somos optimistas. Seguimos llegando con la esperanza de intentar conseguir la pole y la victoria; esos siguen siendo los objetivos que nos hemos marcado".

"Pero Ferrari y Mercedes han sido, obviamente, muy fuertes, Mercedes aún más. Así que no nos estamos adelantando, no queremos ser demasiado optimistas. Pero, al mismo tiempo, queremos afrontar los fines de semana tal y como están las cosas. Creo que nos hemos dado la oportunidad de llegar a los fines de semana con la convicción de que es posible, y así es como queremos seguir por ahora", cerró.