Leclerc, "decepcionado" por estar "más lejos de lo que previsto"

Charles Leclerc, que no pudo pasar del quinto puesto en la clasificación, por delante de su compañero de equipo Carlos Sainz, dijo que no se había sentido cómodo al volante del Ferrari en ningún momento del fin de semana.

"Lo he pasado muy mal hasta la sesión de clasificación, hasta la FP3 diría yo", dijo. "La FP1 y la FP2 fueron extremadamente difíciles para mí. La FP1, teníamos el paquete antiguo, teníamos que hacer obviamente la comparación entre los dos coches, que era necesaria".

"En la FP2, el monoplaza parecía realmente fuera de su ventana y el equilibrio era realmente malo. Hoy hemos cambiado básicamente, no todo, pero sí muchas cosas en el coche. En la FP3 me he sentido mucho más cómodo. Sin embargo, el ritmo no está ahí".

"Estoy contento en cierto modo con el progreso que hemos hecho y con las sensaciones que he tenido desde ayer hasta hoy, que creo que darán sus frutos en la carrera".

"Pero a su vez no puedo estar contento, estoy decepcionado con el ritmo del coche hoy en la clasificación, porque estamos más lejos de lo que habíamos previsto", añadió.

Crónica de la clasificación: Fórmula 1 Norris sorprende a Verstappen con una emocionantísima pole en España F1

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz cree que el rebote del coche en las curvas de alta velocidad es lo que ha descarrilado las expectativas que tenía Ferrari para este Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1.

El español y su compañero de equipo esperaban estar en la lucha por la pole position en Barcelona, pero terminaron en la tercera fila, ya que Lando Norris superó a Max Verstappen en la lucha por la pole position, con los dos Mercedes justo detrás de ellos.

"Hemos estado sufriendo todo el fin de semana en las curvas de alta velocidad", dijo. "Seguimos teniendo de vez en cuando este fenómeno, el fenómeno del porpoising, que nos lo hace pasar muy mal en las curvas de alta velocidad".

"Probablemente eso también está matando un poco el neumático antes del tercer sector. No lo sé".

"Pero sigue siendo el tercer año con estas reglas [y] estoy sufriendo contra el porpoising en las curvas de alta velocidad cuando se pone carga lateral en el coche. Y ha sido un trabajo muy duro todo el fin de semana para tratar de eliminarlo. Y aún no lo hemos conseguido".

"Venimos a esta pista y puedes ver a McLaren y Red Bull que no rebotan nada de nada, creo que están haciendo un buen trabajo ellos", concluyó el madrileño.

Las mejores fotos del sábado de F1 en el GP de España 2024 de F1

58

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!