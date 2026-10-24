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Leclerc, decepcionado: "Sigue habiendo problemas en la Q3, me enfada"

La clasificación de Austin acabó siendo una decepción para Leclerc, ya que, según el piloto de Ferrari, había potencial para conseguir algo más de lo logrado.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 24 oct 2026, 23:47

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No es ningún secreto que, en los últimos años, la clasificación ha sido en cierto modo el talón de Aquiles de Ferrari, y más aún este año, porque cuando los equipos suben de mapa de potencia, se amplía esa diferencia en el motor que afecta al SF-26. Sin embargo, no es el único factor: cuando hay que sacar las últimas décimas en la Q3, a los rivales de Ferrari les suele resultar más fácil dar ese salto entre las dos sesiones, y no se trata solo de una cuestión de unidad de potencia.

Hay un dato que, en el Circuito de las Americas de Austin, explica ese aspecto con aún mayor claridad: Charles Leclerc no logró mejorar entre la Q2 y la Q3 y, de hecho, su mejor tiempo en la clasificación lo obtuvo precisamente en la segunda tanda en lugar de en la última, cuando normalmente se busca el límite. De media este año, Ferrari pierde unas dos décimas respecto a Mercedes en el paso de la Q2 a la Q3.

Una diferencia que, sin tener en cuenta el último intento fallido de Andrea Kimi Antonelli, se ha vuelto a repetir aquí, en Estados Unidos. Por supuesto, la diferencia en términos de rendimiento de la unidad de potencia respecto a Mercedes y Red Bull tiene un peso específico enorme: en la larga recta del COTA, a lo que también contribuye una mayor resistencia aerodinámica, los del Cavallino pierden más de 10 km/h respecto al W17, un déficit que por sí solo supone unas dos décimas.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alessio Morgese / NurPhoto vía Getty Images

Pero para Leclerc ese no es el único tema que ha surgido a lo largo de la jornada del sábado. En las sesiones del viernes, lo ganado en las curvas había sido suficiente para compensar lo que el SF-26 perdía en las rectas, mientras que en la clasificación no fue así. Y no se trata solo de que los rivales utilicen configuraciones más agresivas que los italianos, como ha querido destacar el propio monegasco.

"El déficit del motor está ahí, se ve enseguida en los datos. Conseguíamos marcar la diferencia en las curvas, pero en cuanto no estamos en el rango adecuado con los neumáticos, perdemos mucho y eso es lo que pasó en la Q3. Me enfadé mucho porque no había pasado hasta la Q3, donde tenemos que darlo todo", explicó Leclerc a Sky durante las entrevistas, destacando precisamente la sensibilidad del SF-26.

"La pista se enfrió, muy poco, quizá 1°C, pero para mí eso supuso una diferencia enorme. Entre la Q2 y la Q3 nunca conseguimos que los neumáticos estuvieran en el rango adecuado".

Se trata de una cuestión que también destacó Lewis Hamilton, quien, por ejemplo, señaló que la vuelta de salida en el primer intento fue demasiado rápida, lo que le penalizó a la hora de gestionar las temperaturas durante la vuelta.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Para compensar el déficit del motor, evidentemente, hay que marcar la diferencia en las curvas. Sin embargo, sobre todo en la vuelta rápida más que en carrera, el SF-26 es un coche con un margen de funcionamiento muy estrecho a la hora de sacar esa última décima, precisamente porque los pilotos deben buscar el límite aún más que sus rivales.

Por lo tanto, existe una línea muy fina en la preparación de los neumáticos y en la puesta a punto del coche, como ya se vio, por ejemplo, en Singapur con Hamilton. El problema es que, a medida que avanza la temporada, los rivales siguen mejorando y la ventaja de Ferrari en las curvas se va reduciendo.

Eso obliga a los pilotos a esforzarse cada vez más para sacar las últimas centésimas, lo que aumenta el riesgo de cometer errores. Además, cuando los neumáticos no se encuentran en el rango de funcionamiento adecuado, algunos límites de equilibrio del coche tienden a hacerse más evidentes, hasta tal punto que la decisión de aumentar la carga en el alerón delantero al final no ha dado sus frutos.

Aunque no es un tema nuevo, para Leclerc esta vez hay también un toque más de pesar, porque sentía que había potencial para conseguir algo mejor. Quizá la pole hubiera quedado fuera de su alcance, pero la primera fila, junto a Antonelli y aprovechando las repentinas dificultades que sufrió Verstappen, era probablemente un objetivo al alcance de la mano.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alex Slitz / Getty Images

Salir desde la primera fila y, sobre todo, conseguir dejar atrás a Max Verstappen, habría sido crucial y podría haber dado un giro diferente a la carrera, mientras que ahora será una carrera de remontada desde la salida. "Sí, es muy decepcionante porque creo que ha habido otros fines de semana en los que hemos estado fuertes en los entrenamientos libres, pero luego, al llegar a la clasificación, ha quedado muy claro que los demás tienen mucha más velocidad en la recta y nos resulta realmente difícil igualarlos".

"Sin embargo, creo que hoy era una clasificación en la que teníamos potencial en el coche. Pero el coche también incluye los neumáticos y, por desgracia, en la Q3 no conseguimos que funcionaran en el rango óptimo. Ya me costó mucho en la vuelta de calentamiento, patinaba bastante desde el principio, y eso complicó mucho las cosas después".

"Quiero decir que, en cuanto llegas a la Q3 y empiezas a apretar para ganar las últimas centésimas, o incluso dos centésimas, en cada curva, es ahí donde quizá los problemas del coche, los problemas de equilibrio que estamos teniendo, se hacen un poco más evidentes. Para nosotros es una situación realmente al límite y, en cuanto superamos ligeramente ese límite, perdemos mucho tiempo en la vuelta".

La dificultad del SF-26 para calentar rápidamente los neumáticos es ya conocida desde el inicio de la temporada y, por eso, encontrar el ritmo adecuado en la vuelta de preparación es fundamental. Por otro lado, lo que a menudo ha supuesto una limitación en la clasificación se ha convertido en un punto fuerte en carrera, donde la capacidad de controlar las temperaturas puede suponer una ventaja importante en las largas distancias, más aún teniendo en cuenta que ya el viernes algunos equipos habían mostrado un elevado desgaste de los neumáticos.

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