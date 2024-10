Lawson sabía que llegaría a la F1 en 2024 por una "promesa" de Horner

Tras su papel como piloto reserva en 2023, Liam Lawson ya sabe que estará en la parrilla de la Fórmula 1 como piloto titular del equipo RB en las últimas carreras de la temporada 2024. El piloto neozelandés sustituye a Daniel Ricciardo, que tuvo que dejar paso tras unas actuaciones algo decepcionantes.

Los rumores sobre un posible cambio de pilotos en RB llevaban sonando toda la temporada, pero a falta de seis carreras para el final se ha hecho realidad. Sin embargo, Lawson ya sabía que tendría una oportunidad desde hace mucho tiempo, según cuenta en el podcast F1 Nation.

El neozelandés apuntó a una especie de "promesa" que le hizo Horner tras sus buenas actuaciones como sustituto de Ricciardo durante varios grandes premios de 2023 a causa de una lesión del veterano piloto australiano.

"Christian [Horner, jefe de equipo de Red Bull] me dijo el año pasado cuando me bajé del coche: 'Te doy mi palabra de que correrás con nosotros el año que viene'. Así que ya sabía que esa era la intención y obviamente se había hablado de ello", afirma Lawson.

"Pero como sabes, esto es la Fórmula 1 y siempre es una montaña rusa. Cada fin de semana las cosas cambian, así que en un minuto parece que todo va bien y al siguiente no. Todo depende de cómo lo hagas. Para ser sincero, eso es algo terrible".

"Te sientas en el coche y piensas constantemente qué posibilidades tienes de conseguir un asiento y sabes que todo depende de cómo lo hagan también los demás", añadió.

Sin embargo, aunque Lawson era consciente de la posibilidad que se le ha presentado, también es una sensación extraña personalmente tener que intervenir como reemplazo de Ricciardo después de que éste no cumpliera con los objetivos del equipo y, en particular, del asesor de Red Bull, Helmut Marko.

"Preferirías no tener tu oportunidad después de que alguien decepcione, pero si yo tengo que subir al coche entonces obviamente alguien tiene que irse", explicó el piloto de Hastings.

"Realmente no había una ruta lógica trazada para mí en la que yo sustituyera a un piloto en particular dentro de 12 meses. Era más bien que yo sustituiría a alguien en 12 meses, pero aún no sabían dónde. Realmente fue algo que discutimos el año y ahora es exactamente cuando se han cumplido esos 12 meses de los que hablaba Christian", concluyó el neozelandés.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Pirelli

