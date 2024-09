Lawson reveló cuándo se enteró de que sustituiría a Ricciardo en Austin

Liam Lawson compartió garaje con Daniel Ricciardo durante el Gran Premio de Singapur, mientras sabía que unos días más tarde el coche del australiano pasaría a ser el suyo. Si bien al inicio del fin de semana el australiano aseguró que no sabía nada al respecto, para el neozelandés era todo lo contrario.

Tras anunciar su fichaje el pasado jueves, Lawson dio una entrevista a la emisora ​​de radio neozelandesa Newstalk ZB y explicó cuándo se enteró de que pasaría a ser piloto de RB en Fórmula 1 a partir del próximo Gran Premio de Estados Unidos 2024.

"Obviamente lo he sabido durante las últimas dos semanas. Pero hasta que se anunció a todo el mundo, sinceramente, no me sentía realmente convencido de ello y no podía decírselo a nadie". dijo.

Cuando se le preguntó al ahora piloto de RB cómo fue la experiencia de estar en el mismo garaje que Ricciardo, siendo consciente de que era su última carrera con el equipo de Faenza, Lawson no tuvo problemas en admitir que había sido muy extraño y complicado personalmente, sobre todo por el comportamiento que el veterano australiano había tenido con él desde un principio.

"Para ser sincero, no se sentía nada bien. Singapur está claro que no fue un fin de semana divertido para mí porque obviamente todos sabíamos lo que iba a pasar. Daniel siempre ha sido muy buena persona conmigo en muchos sentidos".

"El año pasado o incluso esta temporada nunca sentí que estaba compitiendo con él ni nada por el estilo, nunca me sentí así. Así que no fue una sensación agradable. Pero obviamente sólo hay una oportunidad para llegar a la F1 y ahora está aquí y estoy agradecido, pero tengo que aprovecharla al máximo".

Lawson aprovechó también para elogiar la profesionalidad de Ricciardo durante todo el fin de semana, ya que ni tan siquiera puede imaginarse cómo es vivir un fin de semana así.

"Hizo un gran trabajo durante el fin de semana y sinceramente tengo mucho respeto por cómo gestionó todo, porque no puedo ni imaginar cómo se siente eso. Es una situación similar a la del año pasado, aunque obviamente es mucho más famoso que yo, por lo que recibe muchas preguntas y trata de evadirlas. Hizo un gran trabajo en ese sentido".

El neozelandés también confirmó lo que era un rumor a voces, y es que tenía una especie de cláusula en su contrato que le vinculaba a un asiento de Fórmula 1 antes de acabar la temporada 2024.

"Ha sido el plan que ha estado ahí durante mucho tiempo. Obviamente tenía una fecha de contrato que se debía cumplir. Básicamente, siempre iba en esa dirección y hace unas semanas me dijeron que eso era lo que iba a suceder y poco después todo encajó", concluyó Liam Lawson, quien en Austin redebutará tras sus cortas apariciones la pasada campaña a raíz de la lesión de Ricciardo en Zandvoort.