Lawson "no estaría contento" con ser piloto reserva en F1 2024

El piloto neozelandés recibió la llamada de AlphaTauri para sustituir a Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Países Bajos, donde el australiano se lesionó de la mano, y como todavía no se ha recuperado, también estará a los mandos del monoplaza italiano en el Gran Premio de Japón de este fin de semana.

Liam Lawson ha progresado adecuadamente, llegando a eliminar a los Red Bull en la Q2 del Gran Premio de Singapur y puntuar en la carrera con un noveno puesto. Por eso, ha surgido la posibilidad de que sea la elección de los de Milton Keynes en el futuro a largo plazo, pero también para los de Faenza de inmediato, y se ha unido a la lucha por un asiento para 2024.

Antes del fin de semana en el circuito de Suzuka, el neozelandés admitió que le decepcionaría volver a ser piloto reserva después de haber probado la Fórmula 1: "No estaría contento de regresar como reserva, pero sé lo difícil que es llegar a la Fórmula 1, y entiendo que eso puede ser complicado a veces. Así que, pasará lo que tenga que pasar, pero no he pensado demasiado en esas cosas, solo intento sacar el máximo partido de esto".

Liam Lawson espera que las cosas empiecen a moverse después de que termine su sustitución, puesto que el doblete asiático no le ha dejado tiempo para negociar demasiado, pero con Daniel Ricciardo posiblemente de vuelta en el Gran Premio de Qatar, quiere centrarse en esta cita: "Para ser sincero, de nuevo, no ha habido una gran cantidad de tiempo para discutir el futuro".

"Sin embargo, supongo que el mensaje para mí ha sido mantener la cabeza agachada e intentar seguir cumpliendo hasta que las cosas se aclaren, hasta que esta oportunidad que tengo termine cuando vuelva Daniel [Ricciardo]", dijo. "Obviamente, quiero estar en la Fórmula 1, y ahora que tengo esa opción, estoy tratando de hacer todo lo posible para hacer ver que puedo estar aquí, pero en lo que respecta a las conversaciones, se producirán después de este fin de semana".

El neozelandés añadió que estaba satisfecho con sus propias actuaciones dada su falta de preparación, pero sentía que todavía podía extraer más del AlphaTauri: "Hay más con más tiempo en el coche, pero para lo que hay dada la situación, para cómo he entrado en ella, creo que lo hemos hecho muy bien".

"Estoy compitiendo con pilotos que ya han disputado once o doce carreras esta temporada, así que estamos poniéndonos al día", comentó. "Cada semana me siento más cómodo con el monoplaza, así que espero llegar este fin de semana sintiéndome un poco más cómodo. Comparado con cualquier otro coche que haya pilotado, lleva mucho más tiempo adaptarse a la Fórmula 1".

