El accidentado camino de Lawson hacia la F1: "Mis padres vendieron su casa"

Le ha hecho falta mucha paciencia y una agonizante espera, pero Liam Lawson por fin puede decirse a sí mismo que es piloto de Fórmula 1 con un contrato a tiempo completo.

El jueves, Red Bull y su equipo hermano RB confirmaron uno de los secretos peor guardados de la F1 en los últimos tiempos: el neozelandés sustituirá a Daniel Ricciardo en las últimas seis carreras de 2024 y evidentemente también en 2025.

Llegar a la F1 y tener uno de esos 20 asientos ya muy difícil. Pero, como ocurre con muchos pilotos de las Antípodas, Lawson ha necesitado un pequeño milagro para hacerse notar en Europa.

Lawson, que creció muy cerca del circuito de Pukekohe, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, se involucró desde muy joven en los karts a nivel local y, a medida que iba ganando, fue ascendiendo a las demás categorías nacionales.

Pero para llegar a los escalones más altos del automovilismo, es casi obligatorio mudarse desde pronto a Europa. A los 16 años, Lawson hizo las maletas para competir en la F4 alemana con el equipo holandés Van Amersfoort Racing, gracias al apoyo de un patrocinador neozelandés.

Pero para llegar hasta allí, Lawson reveló que su familia hizo un gran sacrificio: "Mis padres y toda mi familia dieron mucho, sobre todo en los primeros años con los karts", dijo Lawson al podcast Talking Bull de Red Bull. "Mis padres vendieron su casa para que yo pudiera seguir corriendo. Es increíble. Lo dieron todo para que yo pudiera correr, incluso en los karts, porque son muy caros".

Al igual que Oscar Piastri, piloto de McLaren, que tuvo que vivir en un internado en el Reino Unido cuando era adolescente mientras intentaba forjarse una carrera como piloto, la perseverancia de Lawson se puso a prueba cuando se encontraba a 11.000 km de casa. Pero ese sacrificio temprano a menudo resulta ser una experiencia formativa para los pilotos que consiguen llegar y les da fortaleza para sobrevivir en un entorno a menudo muy difícil como el de la Fórmula 1.

"No terminé el instituto ni nada de eso", cuenta Lawson. "Sinceramente, estaba emocionado por poder luchar por mi sueño. Y siempre hay momentos difíciles, pero nunca me pregunté de si era demasiado difícil y si quería volver a casa".

Pero aunque fue prometedor al ser segundo en su primera temporada en Europa, Lawson no fue seleccionado por una academia de F1 de inmediato, y se dirigió de vuelta a casa, a las famosas Toyota Winter Series de Nueva Zelanda, sin un plan después demasiado claro, y con su sueño de F1 a punto de hacerse añicos cuando ya tenía 17 años.

"Siendo de Nueva Zelanda, intentar conseguir dinero para competir en el extranjero es muy, muy difícil", recuerda Lawson. "Así que, entre un grupo de gente increíble que ha estado detrás de mí, sponsors e inversores, montamos la estructura para conseguir el dinero suficiente para ir a Europa y hacer una temporada completa e intentar que me fichase un equipo junior, porque sin él, no había ninguna posibilidad de conseguir llegar a la Fórmula 1".

"Hice una buena temporada, pero no recibí ninguna llamada de ningún equipo. Y luego simplemente hice este campeonato en Nueva Zelanda durante el invierno, sin ningún plan de lo que iba a hacer en 2019".

"Cuando era niño y me gustaba la Fórmula 1, veía ese campeonato todos los años y soñaba con estar ahí. Para mí, era como la Fórmula 1 de las carreras de esa época", explicó.

Afortunadamente para Lawson, algunos cazatalentos estaban viendo la carrera inaugural de la Toyota Racing Series 2019. Y no cualquier ojeador, sino Helmut Marko, de Red Bull, que estaba vigilando a Lucas Auer, se fijó en él.

Y antes incluso de batir al propio Auer y a su compatriota Marcus Armstrong en la lucha por el título, Lawson recibió la noticia con la que soñaba desde hacía tanto tiempo.

"Supongo que Helmut estaba mirando a Lucas y yo tuve un primer fin de semana realmente bueno", dijo. "Cuando corrí en la F4 en Europa, Jack Doohan era un junior de Red Bull por aquel entonces y probamos juntos en algún sitio. Recuerdo haberle visto paseando con su vestimenta de Red Bull y recuerdo haber pensado lo guay que sería ser un piloto de Red Bull".

"Y me llamaron después de ese primer fin de semana en Nueva Zelanda, me enteré uno o dos días después del fin de semana. Estaba sentado en una cafetería, recuerdo exactamente dónde estaba sentado. Me lo dijeron y, obviamente, fue muy emocionante. Básicamente me eligieron en el momento perfecto y eso salvó mi carrera. Me quedaban esas cuatro semanas de campeonato, y después no tenía ningún plan...".

A continuación, Lawson compitió en la F3 y la F2, mano a mano con Piastri, y compaginó sus actividades en monoplazas con una temporada como piloto de Red Bull al volante de un Ferrari GT3 en el DTM, donde consiguió un subcampeonato.

Liam Lawson, Carlin Foto: Motorsport Images

Terminar tercero en la F2 de 2022 le permitió tener un papel de piloto reserva de Red Bull junto con una oportunidad en la Super Fórmula japonesa en 2023, pero cuando Ricciardo se rompió la muñeca en los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos de ese año, Lawson recibió pudo sustituir al piloto australiano en las cinco rondas siguientes.

Al estilo típico de Red Bull, Lawson se hundía o nadaba, pero mantuvo la cabeza fría y sumó puntos en el Gran Premio de Singapur.

Las actuaciones de Lawson en la F1 complicaron las cosas para Red Bull a corto plazo, ya que Yuki Tsunoda y Ricciardo recibiendo el visto bueno para empezar la temporada 2024, mientras que Lawson volvió a tener un papel de piloto reserva.

Pero lo que Red Bull realmente buscaba con los pilotos que están en RB es a alguien que pueda dar el salto a Red Bull. Y como está claro que Ricciardo ya no cumplía esos requisitos, Lawson tiene la oportunidad ahora de luchar con Tsunoda por un asiento en Red Bull.

Después del sacrificio de su familia para darle una oportunidad de luchar, y de que Red Bull se fijara en él justo cuando se acercaba a un callejón sin salida, conseguir un asiento en RB sería el tercer milagro en el rocoso camino de Lawson hacia la cima.