Lawson revela la amenaza de Alonso: "Dijo que me jodería"

La carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 dejó un duelo que fue más allá de la pista, ya que Fernando Alonso y Liam Lawson tuvieron un encuentro tras finalizar la prueba en la que comentaron el movimiento del neozelandés en plena recta del Circuito de las Américas. El español trató de pasarle por el interior, pero el novato no dudó en cerrarle la puerta en lo que pudo haber sido un grave accidente.

Todo se saldó con la pérdida de la posición por parte del asturiano, quien por la radio llamó "idiota" a su rival. Tras bajarse del monoplaza, se encontró con él en la zona del parque cerrado, en donde mantuvo una charla en la que dijo que le "jodería", como reveló el del Visa CashApp RB ante los medios de comunicación, y fue algo que ocurrió.

El duelo entre Fernando Alonso y Liam Lawson: Fórmula 1 Vídeo: Alonso llama "idiota" a Lawson, aunque comprende su intención

En el momento de salir a la pista en la clasificación, ambos se encontraron en el pitlane, y el de Aston Martin lo pasó por la izquierda antes de llegar a la primera curva para ponerse por delante, lo que causó la respuesta de Liam Lawson: "Dijo que me jodería, y supongo que cumplió su palabra. No sé, estaba muy enfadado, no estoy seguro de por qué estamos compitiendo por la 16ª posición, y no sé por qué estaba, estaba tan enfadado, no lo sé, es lo que es, espero que pueda superarlo y sigamos adelante".

En el momento en el que se le preguntó si fue el asturiano quien fue a por él tras la carrera al sprint, explicó: "Lo entiendo, entiendo que tuvo una carrera bastante horrible, así que puedo entender por qué está molesto, pero, si hubiera hecho algo mal, me habrían sancionado, así que sí".

Dejando a un lado su incidente con el español, deberá arrancar desde la última posición de la parrilla porque cambió todos los componentes de su motor, ya que heredó las piezas que Daniel Ricciardo le dejó después de abandonar la máxima categoría del automovilismo, aunque logró el pase a la Q2 en su regreso al campeonato.

