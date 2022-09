El CEO de Alpine explica por qué no pudieron renovar a Alonso en F1

Cargar el reproductor de audio

La renovación de Fernando Alonso por Alpine para la próxima temporada 2022 de Fórmula 1 estaba casi firmada, incluso ambas partes afirmaron que solo eran necesarios "10 minutos" para sentarse y hablar sobre las condiciones finales para que el ovetense continuara con el equipo que le vio regresar al Gran Circo después de su primera retirada.

En Enstone, al igual que en todo el paddock, se sorprendieron por la noticia que apareció a primera hora de la mañana la jornada posterior al Gran Premio de Hungría, y es que Aston Martin comunicó el fichaje del bicampeón del mundo para ser el sustituto de Sebastian Vettel en 2023, dejando así un hueco libre que quisieron ocupar con Oscar Piastri.

Unos meses después de la conmoción que sufrió la escudería francesa, quienes tampoco consiguieron hacerse con los servicios de su piloto de la academia, que irá a McLaren con Lando Norris, el CEO de la compañía, Laurent Rossi, explicó todo lo sucedido y lo que le ofrecían a Fernando Alonso para quedarse.

El español esperaba un contrato de larga duración debido al rendimiento que estaba demostrando a pesar de sus más de 40 años, pero en Alpine miraban con atención el futuro más inmediato: "Queríamos mantener a Fernando [Alonso], pero no podíamos comprometernos por más de dos años porque teníamos una opción de tres con Piastri. Siempre tuvimos claro que queríamos centrarnos en el futuro, y el futuro se llamaba Oscar [Piastri]".

"Le ofrecimos a Fernando lo máximo que pudimos", reveló el director de la marca gala en una entrevista a AMuS. "Era un contrato de una temporada más otra. Podría haber corrido en carreras de resistencia con nosotros después de esos dos años, ese era el plan, deseábamos conservar al piloto del presente y asegurar al del futuro".

Rossi quiso alabar al que aún se pone a los mandos de uno de sus coches, pero dio una de las razones por las que no llegaron a un acuerdo con el español: "Fernando es fantástico, conduce a un nivel altísimo. Para mí es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, pero tiene 41 años, en dos cumplirá 43, y no se puede planificar con tanta antelación".

"La Fórmula 1 es un deporte muy exigente", expresó el dirigente francés. "A esa edad, la caída de rendimiento puede venir de un año para otro, así que no podíamos comprometernos por tanto tiempo. Soy el responsable de más de 3.000 trabajadores en Alpine, y Luca de Meo de más de 240.000 en Renault, por lo que no podemos tomar decisiones irracionales que impliquen riesgos".

"[Alonso] No debería haberse preocupado por la opción de más allá de un año. Si se hubiera mostrado tan bien en el primer año, como lo hace ahora, habríamos aceptado, y él lo sabía, pero aún quería compromisos de más allá de las dos temporadas", explicó el CEO de Alpine.

El responsable galo insistió en que es posible que Alonso hubiera sido contactado por otra escudería y que finalmente se decantara por Aston Martin: "Solo puedo pensar que recibió una oferta en otro lugar con mejores condiciones y decidió irse. Estamos tristes por ello, pero no resentidos, está en su derecho de elegir otra cosa, nos despedimos de buena forma, y somos conscientes de que Fernando dará lo mejor de sí hasta final del año".

"¿Crees que dos o tres años son una gran diferencia para él? Ahora se va a un equipo que es noveno en el mundial de constructores, y eso significa que debe volver a hacer hacer todo el trabajo que ya ha hecho con nosotros", continuó Rossi antes de advertir que quedarse habría sido lo mejor para el asturiano.

"Sin duda, Alpine habría sido la opción de menor riesgo para él en términos deportivos", reflexionó el galo. "El tiempo de Fernando también es limitado. Hay otras cosas que no pudimos ofrecerle, no podíamos poner el listón tan alto, le pedimos a nuestros empleados en las fábricas que hagan sacrificios, pero no podemos ir demasiado lejos en la Fórmula 1".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!