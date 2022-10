Latifi responde a la no renovación de Williams para la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Williams y Latifi llegaron a un acuerdo para separar sus caminos al final de la temporada 2022 de la máxima categoría del automovilismo, ya que el canadiense no había logrado mostrar la progresión de la temporada pasada, tal y como refleja su casillero de puntos vacío.

De este modo, Nicholas Latifi pondrá punto y final a su etapa como piloto de Williams después de tres temporadas, mientras la escudería de Grove todavía no ha anunciado al que será nuevo compañero de Alexander Albon en 2023.

Al explicar la decisión de Williams, el piloto de Toronto dijo que el equipo tomó la decisión después de Monza, pero que el veredicto fue un cúmulo de cosas más allá de ese fin de semana, y no en respuesta a la actuación de Nyck de Vries como sustituto de Albon en el Gran Premio de Italia.

"Es simple; es una industria que se basa en los resultados, y obviamente el rendimiento no ha estado ahí este año por diferentes razones. El equipo tuvo que elegir el camino que les parecía mejor y así fue. Así que sí, es muy, muy sencillo", dijo Latifi.

"Entiendo la decisión, obviamente. Y yo sólo tengo que, bueno, ya la he aceptado, así que tengo que seguir adelante y buscar cuál será la siguiente etapa de mi carrera".

"Puedo decir que estoy satisfecho con lo que hice. En cierto modo, aceptar la decisión ha sido más fácil porque no me arrepiento de cómo he hecho mi trabajo estos años, ni fuera ni dentro de la pista. Simplemente no funcionó. Así que sí, no me arrepiento de nada".

Después de debutar en la temporada 2020, Latifi se ganó la renovación y mostró un claro progreso en 2021, acercándose en ocasiones a su entonces compañero de equipo, George Russell, llegando incluso a sumar un total de siete puntos.

Pero Latifi ha reconocido que no ha podido adaptarse al FW44 tras el cambio reglamentario, y dijo que rara vez tuvo la confianza necesaria para demostrar de lo que era realmente capaz.

"La filosofía de estos coches, no necesariamente la del nuestro, ha aumentado la dificultad de la conducción. Obviamente son muy diferentes, van más al límite, son menos flexibles, menos tolerantes, en parte por los neumáticos, en parte por la aerodinámica, la rigidez, etc".

"Yo diría que no es agradable de conducir. Y nuestro coche en concreto tuvo algunos problemas fundamentales con el equilibrio. Así que obviamente e nos falta carga aerodinámica".

"Eso es un problema, porque ya sabes, la carga aerodinámica es... siempre quieres más. Y sabemos que nos falta mucha porque cuando llegamos a las pistas que requieren máxima carga somos los menos competitivos con bastante diferencia".

"Con el coche del año pasado, me sentía bastante mejor. Pero aún así, para ser sincero, nunca fue un coche que se adaptara a mi estilo de pilotaje, tuve que cambiar bastante y adaptarme yo a él".

"Me resultaba más fácil lidiar con el del año pasado. Y es que la filosofía de ese reglamento era un poco más sencilla, mientras que este año, nunca ha encajado con mi estilo", concluyó Latifi, quien finalmente no estará en la parrilla de la Fórmula 1 en 2023.

