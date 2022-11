Latifi no será piloto reserva de F1 si no le garantizan su regreso

Cargar el reproductor de audio

Hace unas semanas, Williams anunció oficialmente lo que ya se esperaba: el próximo año no repetirán el dúo Albon-Latifi, ya que no prolongarán el contrato del piloto canadiense.

El jefe del equipo, Jost Capito, ha revelado desde entonces que, si consigue los puntos necesarios para obtener la superlicencia de Fórmula 1, Logan Sargeant será su sustituto.

El canadiense ha dicho ahora que no considerará un papel de piloto reserva para la temporada 2023 si eso no significa un regreso a tiempo completo en el futuro.

"Sólo me conformaría con un papel de reserva si viera una posibilidad realista de volver a la Fórmula 1 tras un año de ausencia. Sin embargo, no creo que sea el caso. Alex lo ha hecho tras su retirada en 2021, pero yo estoy en una situación diferente", dijo Latifi al podcast Beyond the Grid.

"Hay algunas cosas que echaré de menos de la Fórmula 1, pero hay otras que no echaré tanto de menos. No me arrepiento de cómo lo he hecho estos años, pero me gustaría haber conseguido más", se lamentó el piloto de Williams.

"Después de todo, es una categoría orientada al rendimiento y no pude encontrar la consistencia con el coche que necesitaba. Algunas cosas las tenía controladas, pero otras no, y así son las cosas en el automovilismo", dijo el canadiense.

La siguiente etapa de la carrera de Latifi podría ser la IndyCar, una categoría que le gusta ver y en la que le gustaría pilotar. Sin embargo, subrayó que aún no ha firmado ningún contrato, pero que lo contempla, a largo plazo, como piloto a tiempo completo.

"Todas las opciones están abiertas en este momento, y voy a considerarlo todo. La mayoría de los aficionados esperan que vaya a la IndyCar, porque es una categoría de monoplazas, que además es competitiva, tan popular como la Fórmula 1. Pero, a pesar de los rumores, aún no me he comprometido con nadie".

"La idea de que las carreras en óvalos son muy peligrosas es real, pero los coches han mejorado mucho en términos de seguridad. Si compitiera en la IndyCar, me gustaría probar los óvalos y batallar por las victorias en el futuro", concluyó Latifi.