Lapo Elkann sufre un accidente de tráfico y acaba en coma

A pesar de ser el campeón del año anterior, Ferrari llegó a la temporada de 1980 con el 312 T5, un coche con tecnología más antigua mientras sus rivales entraban en la era del turbo. Los pilotos de Ferrari, Jody Scheckter y Gilles Villeneuve, no tuvieron el mejor rendimiento ese año. Lo peor llegó cuando Scheckter no se clasificó en el GP de Canadá. Fue extraño ver al vigente campeón del mundo sin clasificarse para una carrera.

Michael Schumacher estaba realizando una gran remontada en la segunda mitad de año y en Japón lideraba una carrera de la que iba a salir líder a falta de la visita a Brasil. Sin embargo, cuando quedaban 17 vueltas, su motor Ferrari se rompió, algo que no sucedía desde el año 2000, y Alonso recogió la victoria que le pondría en bandeja el campeonato. El 'Kaiser' no pudo retirarse como campeón.

GP Brasil 2008: campeón por segundos

¿Quién no recuerda este final? Hamilton sacaba 7 puntos a Massa a falta de una carrera, cuando el ganador lograba 10 y no 25 puntos. El brasileño cumplió y ganó en una carrera alocada con lluvia incluida. A falta de una vuelta, un muy joven Sebastian Vettel pasaba a Hamilton, que se colocaba sexto perdiendo así el mundial. El box de Ferrari celebró tras el paso por meta de Massa un mundial que no habían ganado, y es que aunque la realización no lo mostró, Hamilton había superado a falta de dos curvas a Timo Glock, que llevaba neumáticos de seco. El inglés fue campeón y las lágrimas de Massa y de toda 'la Torcida' se mezclaron con la lluvia que caía sobre Sao Paulo.