"Lance Stroll está infravalorado", según el expiloto de F1 Montoya

Tras disputarse ya los seis primeros grandes premios de la temporada 2023 de la Fórmula 1, hay algunos pilotos de la parrilla que están siendo objeto de algunas críticas. Y uno de ellos es, por ejemplo, Lance Stroll.

Y es que, a pesar de que el Aston Martin se ha mostrado a un nivel tan bueno como para ser el segundo coche de la parrilla por detrás del Red Bull, el canadiense sólo ha sumado 27 puntos y ha terminado las dos últimas carreras, en Miami y en Mónaco, sin sumar. Mientras tanto, su compañero de equipo, Fernando Alonso, ha subido al podio hasta en cinco ocasiones, siendo la última su segunda posición en el Principado, incluso luchando por la victoria, y ha conseguido 93 puntos.

A Stroll se le ha criticado por esa situación, pero también hay quienes le han defendido y han pedido que se le dé más tiempo. Uno de ellos es Juan Pablo Montoya. "Lance ha recorrido un largo camino y creo que Fernando hará de él un piloto mucho mejor", dijo el colombiano al podcast de Sky Sports F1.

"No tengo ningún problema con su rendimiento. Con un coche tan rápido como el suyo, o vas a lo seguro y no haces nada, o intentas algo diferente. Si no haces nada, consigues uno o dos puntos y tienes suerte. Si intentas algo y tienes éxito, quedas muy bien. Si fallas, pierdes ese punto o esos dos puntos, como mucho".

"Si el equipo no está motivando lo suficiente a Lance, tienen que empezar a hacerlo inmediatamente. Creo que es mucho mejor de lo que todo el mundo piensa que es y creo que está infravalorado", afirmó el que fuera piloto de Williams y McLaren a principios de los 2000.

"Es un tipo muy bueno y se calla las críticas, mientras que hay mucha gente que le atacará a la primera oportunidad y dirá 'tío, ¿de verdad perdiste 2 décimas aquí? Sólo necesita salir de su zona de confort. Prefiero verle intentar algo diferente que sentarse y no hacer nada, porque cuando intente algo, los demás pilotos se darán cuenta", continuó.

David Croft, el narrador de la F1 de Sky Sports y de la señal internacional, también respaldó a Stroll y subrayó que merecía su puesto en la parrilla. "Lance es lo suficientemente bueno como para encontrar un sitio en la F1", dijo. "Si no lo fuera, no habría conseguido una pole o no habría subido al podio".