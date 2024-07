La FIA rechaza la protesta de McLaren F1 en Austria por "inadmisible"

La protesta de McLaren F1 contra la penalización a Oscar Piastri en la clasificación de Austria por una supuesta infracción de los límites de la pista la han rechazado los comisarios de la FIA por considerarla "inadmisible".

La escudería de Woking había presentado una queja formal contra los resultados de la clasificación del Gran Premio de Austria porque no estaba conforme con que Piastri hubiera sido penalizado y hubiera perdido su tercer puesto en la parrilla.

Tras pedir aclaraciones a la FIA sobre la claridad de las pruebas contra Piastri, la escudería dijo que las imágenes supuestamente borrosas de una cámara a pie de pista y de un helicóptero, en las que también influyeron las sombras, no habían dejado las cosas muy claras.

El jefe del equipo, Andrea Stella, declaró: "Nuestro enfoque en las carreras es que no queremos lo que no merecemos. Pero cuando la sanción es tan dura, entonces en interés del deporte, no es en interés de McLaren, tiene que haber pruebas claras".

Pero tras una reunión de los comisarios el sábado por la noche, y antes de que los comisarios de la FIA consideraran siquiera las pruebas contra Piastri, la protesta fue rechazada por motivos de procedimiento.

En primer lugar, la FIA dijo que, tal y como se establece en el Código Deportivo Internacional de la FIA, las decisiones tomadas por los comisarios no pueden ser objeto de protesta.

Además, la FIA también señaló que algunos aspectos del documento de protesta presentado obligaban a rechazarlo.

Entre ellos, el hecho de que se dirigiera al secretario de pista y no al presidente de los comisarios, que no especificara ninguna norma relevante por la que se protestara, que no especificara contra quién se presentaba la protesta y que no identificara las preocupaciones de la parte que protestaba.

Stella había dejado claro que McLaren quería estar seguro de que Piastri realmente se había salido de las líneas blancas que definen el borde de la pista, pero no había visto ninguna prueba que sugiriera que eso estaba demostrado.

"Queríamos ver las pruebas por las que el coche estaba fuera de los límites de la pista más allá de cualquier duda razonable", comentó. "No puedo decir que se cumpla el 'más allá de toda duda razonable".

Y añadió: "En este caso, está todo borroso y afectado por las sombras. Venir aquí, competir, hacer vueltas de clasificación, y una sanción tan dura, como que te borren la vuelta... Así que tenemos que asegurarnos de que las sanciones se cumplen más allá de toda duda razonable".