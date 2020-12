Kvyat: "La gente me llama bastante sobre 2021"

AlphaTauri confirmó a Pierre Gasly para la temporada 2021, mientras que el futuro de Kyvat en el equipo de Faenza parece bastante incierto. Se espera que el piloto de Fórmula 2 Yuki Tsunoda suba a la máxima categoría, mientras que Alex Albon también aspira al asiento si sale de Red Bull.

Sin embargo, Kvyat dice que ya se han interesado por él en otras categorías, y su manager, Nicolas Todt, está buscando opciones.

"La gente me está llamando bastante", reveló. “Hay mucho interés de todo, de muchos lugares, pero ahora mismo sé que podré elegir lo que puedo hacer el próximo año".

“Mi contrato con AlphaTauri, Toro Rosso en ese momento, era para 2019 y 2020. Eso es todo. Y luego veremos. Sin embargo, después de Abu Dhabi, independientemente de la decisión que tomen, decidiré qué quiero hacer con mi vida, con mi carrera".

“Veremos qué pasa, todavía no lo sé. Veo que la gente se interesa por mi situación. Recibí algunas llamadas y está bien. Siempre es muy bueno tener opciones interesantes".

“Así que sí, estoy en contacto con la gente, Nicolas también está en contacto con la gente. Puede haber algo muy interesante en el futuro. Como dije, estoy abierto a muchas cosas y no tengo ninguna preferencia en particular en este momento. Sigo concentrado en las carreras que quedan".

Cuando se le preguntó si aceptaría un puesto de piloto reserva en Red Bull / AlphaTauri, respondió: “No lo sé. No lo he pensado todavía. No he pensado en ese tipo de cosas. Primero veremos qué opciones habrá sobre la mesa a final de año".

“Luego miraré todas las cosas y elegiré lo que más me convenga, lo que crea que pueda hacer de la mejor manera posible".

“Aún no he pensado en ese tipo de cosas, pero no voy a decir que no a algo antes de que llegue".

Kyvat admitió que otra posibilidad es tomarse un año sabático y reflexionar, algo que Sergio Pérez ha admitido que podría hacer.

“Dije que tengo opciones. Y una de las opciones es también tener un año de vacaciones adecuado, haciendo otra cosa. Simplemente disfruta de otras cosas, otras cosas que no hice mientras estaba en la F1.

“Estoy seguro de que puedo ser competitivo en cualquier cosa. Así que conducía lo que conducía normalmente, desde el primer día, todo el mundo me decía: "Vaya, eres muy competitivo, incluso si es algo completamente diferente a la F1".

“Tuve un año libre completo en 2018 y apenas conduje nada. Y luego volví a Abu Dhabi en la prueba, di 160 vueltas y de inmediato fui muy competitivo también. Así que tampoco estoy demasiado preocupado por eso ".

Información adicional de Oleg Karpov