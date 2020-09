Kubica no descarta volver a correr en F1, pero pone una condición

El polaco protagonizó uno de los regresos más sonados cuando volvió a la F1 la temporada pasada, ocho años después de sufrir un grave accidente de rally que le dejó secuelas en su brazo derecho.

Sin embargo, la temporada 2019 con Williams resultó completamente frustrante, con un coche acostumbrado al fondo de la parrilla y enfrentándose al talento emergente de George Russell.

Kubica se convirtió en piloto reserva y de pruebas de Alfa Romeo esta temporada, participando en algunos entrenamientos libres.

En una charla exclusiva con Motorsport.com, Kubica dijo que no cierra la puerta completamente a volver a correr en F1, aunque no se sentiría mal si la oportunidad no se presentara.

"Mi historia y mi situación en los últimos años han demostrado que nunca se puede decir nunca", señaló. "Nunca debes descartarlo. Mi situación me enseñó, y probablemente no sólo a mí, que incluso después de un accidente grave y un regreso complicado, nunca debes decir nunca".

"Al mismo tiempo tienes que ser realista sobre la situación. Si tengo otra oportunidad, la valoraré, por supuesto. Si no, así son las carreras".

Kubica asegura que su carrera está completa después de haber tenido una segunda etapa tras haber acabado la primera en 2010 de forma abrupta.

"He estado en la Fórmula 1 dos veces. Debuté en 2006 y me las arreglé para volver. Esa oportunidad en 2019 fue algo especial para mí", dijo.

"Por supuesto que fue difícil por la situación en Williams y la falta de rendimiento. Pero aún así, cuando pienso en ello y en mi carrera, sin mirar los resultados, es realmente especial el haber estado dos veces en la F1".

"En el futuro no puedes decir 'no', ya que es difícil de adivinar. Pero no será el fin del mundo si no tengo otra oportunidad en la F1".

"Y si hay una posibilidad, tengo que analizar la situación primero. No quiero volver y estar el último todo el tiempo. Eso no tiene ningún sentido. Las oportunidades son limitadas, así que esperemos y veremos".