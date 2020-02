Kubica: "Es más fácil rodar en 1:16 con Alfa que en 1:19 con Williams"

Robert Kubica fue un hombre feliz este miércoles en el paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya. El polaco, de 35 años, volvió a recuperar las sensaciones de ir rápido en un Fórmula 1. No es que en 2019 no lo hiciera, pero los problemas del Williams FW42 lastraron su temporada y, aunque sumó el único punto del equipo, dijo adiós al puesto de titular en F1 tras completar su regreso ocho años después de su terrible accidente en rallies.

Sirva de ejemplo claro y conciso el tiempo que Kubica marcó el último día (tras otros siete previos) de la pretemporada 2019 de F1 con el compuesto más blando (C5) con el Williams: 1.18.993. Este miércoles, el polaco –ahora piloto reserva del equipo suizo–, con el mismo compuesto y en su segundo día de test a bordo del Alfa Romeo C39, marcó un 1:16.942 para liderar la tabla de tiempos.

"No importa mucho. Lo que importa es la sensación en el coche y que ruedas dos, tres segundos más rápido de lo que lo hacías aquí hasta la semana pasada. Normalmente siempre era el primero por abajo, y empezaba a mirar las pantallas por el final... No es fácil estrenar la pista por la mañana el primer día, pero las sensaciones han sido bastante buenas", aseguró el polaco al bajarse del monoplaza para dar paso a Antonio Giovinazzi para la tarde.

"Normalmente la gente piensa que cuanto más rápido vayas, más complicado es. No creo que hacer 1:17 este año sea más complicado que hacer 1:19-1:20 el año pasado. Pero el hecho es que, sobre todo la semana pasada, sentí que tenía más agarre y que podía ir más rápido, pero mi cerebro decía 'bueno, hasta ahora esto no era posible', por lo que me llevó un par de vueltas desbloquearme".

Kubica tira de humor para explicar qué tiene ahora que no tuviera la temporada pasada, cuando se vio superado de continuo por el debutante George Russell, su compañero de equipo.

"Hay un gran amigo en este paddock donde no suele haberlos, y se llama carga aerodinámica. Una vez que la tienes, es un gran compañero y te ayuda enormemente", subrayó. "Creo que tenemos algo en el bolsillo y nuevas piezas en camino, lo cual es positivo. Mejoramos en algunas áreas donde sufrimos la semana pasada y la reacción fue muy, muy positiva y rápida. Es genial ver que el equipo reacciona rápido y trata de dar valor a lo que dices".

"Existe una gran diferencia entre el coche que pilotaba el año pasado y este. Estoy contento de que [Williams] haya dado un gran paso adelante. Creo que hay mucha gente que hace un buen trabajo allí; es bonito verles de vuelta".

Este 2020 compaginará su rol en Alfa Romeo con una temporada a tiempo completo en el DTM con BMW.

"La próxima vez que esté en el coche será en una categoría diferente. Pero eso no implica que no esté atareado, es un periodo intenso para mí", concluyó.