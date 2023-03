"Si hubiéramos sabido la sanción, Alonso habría apretado más"

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso se puso primero en el arranque del GP de Arabia Saudí, adelantando a Checo Pérez, pero pronto su carrera se empezó a torcer cuando los comisarios anunciaron una penalización por haberse colocado mal en la salida. El asturiano cumplió sanción en su pitstop, y aunque en un principio no le afectó (terminó tercero), tras la carrera le impusieron otra penalización cuando ya no había tiempo para reaccionar.

Mercedes había pedido a dirección de carrera que estudiara el pitstop de Aston Martin con Alonso, y las imágenes demostraron que el mecánico que manejaba el gato trasero entró en contacto antes de cumplirse los cinco segundos, algo que prohíbe el reglamento. La consecuencia, 10 segundos de penalización a Alonso, que perdió el tercer puesto y lo heredó George Russell.

Aunque el reglamento es claro y esa misma sanción la recibió Esteban Ocon en la primera carrera precisamente también tras colocarse mal en la salida, lo que más generó molestia fue que el anuncio no llegó durante el gran premio, como en el caso del francés de Alpine, sino tras la bandera a cuadros (incluso después de la ceremonia de podio).

"Tenemos que verlo, estamos en contacto con el equipo y tenemos que ver cómo se desarrolla la situación. Pero independientemente de eso hay que sacar los aspectos positivos", dijo el director Mike Krack ante los micrófonos de DAZN F1. "Sí, tenemos una penalización y a ver qué pasa, pero no tenemos que olvidar que estamos compitiendo en la parte de arriba".

"No es un podio que no merezcamos, nos pusieron cinco segundos, no trabajamos en el coche durante más de cinco segundos, y lo controlamos, dimos margen, no creo que hayamos robado ese podio. Pero si hay pruebas que digan algo a lo contrario, tenemos que ver cómo lidiamos ante ello".

"Tenemos que mirar los vídeos, a ver qué ocurrió exactamente. Así que en este momento no puedo decir si vamos a apelar o no. De lo que estamos seguros es de que no hemos sacado ventaja".

En las ultimas vueltas, Mercedes dijo a Russell que Fernando Alonso podía tener una sanción de cinco segundos, y cuando su escudería advirtió al español, el 14 aceleró hasta lograr esa diferencia. Cruzó la línea de meta con 5.138 de ventaja, y la sensación es que, de haber conocido la sanción 42 vueltas antes (cuando ocurrió), podría haber conseguido el margen. Krack opina lo mismo: "Creo que podríamos haberlo hecho, si lo hubiéramos sabido habríamos apretado más, sin duda, porque estábamos en modo de controlar la carrera".

"Después de una situación así, normalmente rápidamente se anuncia que habrá una investigación, y aquí tardaron mucho, lo cual no es bueno. Pero en este momento no hay nada que podamos hacer".

Más allá de la penalización, Krack celebra que por segunda carrera consecutiva Aston Martin haya tenido el segundo mejor coche, aunque quiere esperar a la tercera prueba para confirmarlo: "Suena bien, sí. Siempre hemos dicho que teníamos que confirmarlo en tres carreras, y en este momento tenemos que ser cautelosos al decir que somos la segunda fuerza porque ahora viene Melbourne y ahí hay que confirmarlo".

"Pero es obvio que hemos dado un paso adelante, que era nuestro objetvo. Como han hecho los pilotos, hay que aprovecharlo y lograr nuestro objetivo. Si nos mantienen la sanción, me seguiré yendo a casa con lo positivo", concluyó.