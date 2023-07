Krack: "Mi hija me pregunta, ¿cuándo va a llegar la 33?"

El inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 del equipo Aston Martin ha sorprendido a todos en el paddock. Seis podios en nueve carreras gracias a las actuaciones de Fernando Alonso, y los puntos cosechados por un todavía por debajo de las expectativas Lance Stroll, hacen que la escudería de Silverstone ocupe la tercera plaza del campeonato del mundo de constructores, a pocos puntos respecto al segundo, que es Mercedes.

Un monoplaza bastante competitivo ha permitido que todos los seguidores del piloto español sueñen con la ansiada victoria 33, que se escapa desde que se descubrió que el AMR23 era un contendiente serio para acabar al menos en los podios. Sin embargo, ese deseo no cesa, no solo entre los aficionados del asturiano, sino que el director del conjunto británico también la espera.

Mike Krack atendió a DAZN y reveló que incluso su hija le pregunta por el triunfo del piloto español: "Mi hija me pregunta todo el tiempo: '¿cuándo va a llegar la 33?' Sin embargo, es un trabajo duro, tratamos de alcanzarlo lo antes posible. Estoy esperanzado con la 33, ya me preguntaron eso en Melbourne y dije que pensaba que sería en Mónaco, donde estuvo muy cerca, pero no quiero hacer predicciones, creo que es importante ser realista en cada momento, intentar atacar si puedes hacerlo, y también estar ahí cuando hay un problema en otros coches".

El máximo responsable de los británicos no esperaba encontrarse con un equipo en este estado de forma, y se alegró por tener a Fernando Alonso en sus filas: "No esperábamos estar al frente ni dar ese paso adelante, pero lo hemos hecho, así que debemos ver qué es lo siguiente. Pensamos en el tipo de piloto que necesitábamos para el equipo y dar el siguiente paso, y cuando él [Fernando Alonso] llegó, era muy positivo, con mucha energía, y decía que lo haríamos juntos, con trabajo en el equipo, y eso motiva tanto al piloto como al conjunto mucho".

"Fernando tiene muchas habilidades que otras personas no las tienen, como liderar el equipo, y eso tiene impacto en cómo pilota. También es diferente por su capacidad de analizar las carreras, y su deseo de rendir bien es clave, clave para todos nosotros", comentó el jefe de Aston Martin antes de explicar cómo de bueno era tenerle al lado de Lance Stroll. "Creo que es muy bueno ver cómo se ayudan y cómo se comunican el uno con el otro, porque que los pilotos se lleven bien, repercute en el grupo, en los ingenieros y, de nuevo, para que haya trabajo en equipo, los pilotos deben trabajar en equipo".

En el momento en el que se le preguntó sobre cómo podrían mejorar, Mike Krack respondió que debían investigar sus puntos débiles y, a partir de ahí, forjar una sólida base: "Creo que ahora debemos identificar las áreas [en las que mejorar], mejorar el DRS lo teníamos [pendiente] desde el principio, aunque no estamos al nivel que están nuestros rivales. No obstante, estamos trabajando para alcanzarles y, básicamente, cada cosa que introducimos en el coche la investigamos para comprobar que nos sirve".

Aston Martin está en medio de una dura lucha contra Mercedes y Ferrari por el subcampeonato del mundo, algo que esperan conseguir. Los de Silverstone tienen claro cómo hacerlo: "Creo que será una batalla entre los tres equipos por el segundo puesto, pero debemos ser optimistas y humildes a la vez, porque somos el equipos más pequeño. Necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos, y si estás ahí, manteniéndote humilde, al final esa motivación puede llevarte arriba".

