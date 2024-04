Krack dice que Aston Martin necesita dar más para convencer a Alonso

Alonso se clasificó quinto en Japón y pudo acabar la carrera sexto, por delante de los Mercedes y de un McLaren, metido de lleno en esa batalla de perseguidores de Red Bull (y, en menor medida, de Ferrari).

Sin embargo, lo mostrado por Lance Stroll este fin de semana en el circuito de Suzuka hace preguntarse cuánto es por el piloto y cuánto por el coche. Alonso cree que ha rendido por encima de sus posibilidades y que de hecho son el quinto equipo. Cuando le preguntaron por ello a su director, Mike Krack, dijo: "Sí, estoy un poco de acuerdo. Porque cuando miras atrás, tomamos las cinco primeras carreras como referencia para ver dónde estamos. Y fuimos, en general, el quinto equipo más rápido. Tal vez a veces cerca del cuarto, lo que significa que luchas entre ser séptimo o décimo normalmente".

"Y cuando no tienes coches rápidos, terminas delante de ellos, obviamente influye la posición en pista. Pero para conseguir la posición en pista tienes que clasificarte bien. Así que, desde ese punto de vista, creo que hay que estar de acuerdo con esa afirmación", comentó el de Aston Martin.

Krack considera que su escudería ha mejorado en el GP de Japón, donde "no estuvo en tierra de nadie", pero ante la pregunta de si ese rendimiento es suficiente para convencer a Fernando Alonso de renovar para 2025, contestó: "Tenemos que añadir más. Sí, sin duda tenemos que lograr más. Pero creo que si puede luchar y no estar en el medio de la nada ya es un primer paso. Y ahora no vamos a parar. Le iremos trayendo piezas a lo largo de la temporada para mantenerle motivado y contento en Aston Martin".

Una de las opciones de Alonso, si decide no seguir en Aston Martin pero sí en la F1, es Mercedes, donde Wolff admitió que es uno de los candidatos. Krack cree que ahora no es tan obvio que pasar de Aston a Mercedes sea lo mejor: "Creo que ahora, cuando ves lo que ha pasado en los últimos dos o tres años, el progreso que han hecho los equipos, es bueno ver que 'ahí' [en Mercedes] hay una posibilidad, pero que quizás sea mejor quedarse 'aquí' [en Aston]".

"Demuestra que creo que hemos recorrido un largo camino en poco tiempo. Aún estamos lejos de donde queremos estar, pero la Fórmula 1 es extremadamente competitiva. Y creo que conseguir llegar a ese primer grupo de cinco equipos, habiendo ahora dos bloques de cinco equipos y cinco equipos, es algo bueno. Pero queremos avanzar más en ese bloque. Creo que hemos conseguido no ser los últimos de ese bloque en algunas carreras, como en Japón o quizá también hace dos semanas, así que tenemos que intentar consolidarlo. Y seguir avanzando".

Por último, sobre si en 2026 su escudería será aún más atractiva al ser un equipo oficial junto a Honda, comentó: "Sí, y no solo eso, sino también el resto de los proyectos de infraestructura que están por venir.

"Si tenemos el túnel de viento activo y el nuevo simulador terminado, junto con Honda, es sin duda atractivo, sin duda más de lo que era hace dos años. Pero también sabemos que es bueno tener todas esas cosas pero que hay que cumplir en la pista. Sólo se mide en eso. Y eso es lo más importante".

