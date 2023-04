Krack ve que la "combinación mágica" de Alonso y Aston puede dar la 33

Cargar el reproductor de audio

Pese a algún que otro susto, como el que estuvo muy cerca de dejar a Fernando Alonso fuera de la zona de puntos en las últimas vueltas del Gran Premio de Australia 2023 de la Fórmula 1, el equipo de color verde salió de Melbourne con su tercer podio en tres carreras consecutivas gracias a otra gran actuación del piloto ovetense.

Una vez finalizada la carrera, Mike Krack, director de Aston Martin, respondió a la pregunta sobre dónde estaba el potencial de esta unión que ha empezado mucho mejor de lo esperado y dejó unas declaraciones bastante esperanzadoras: "Creo que hay algunos circuitos donde la combinación de Alonso con este coche puede ser aún más mágica".

En DAZN F1 apuntaron al GP de España y al GP de Mónaco como dos posibles escenarios para buscar la ya famosa victoria 33 de Alonso, a lo que el de Aston Martin respondió: "Venga, lo intentaremos en Mónaco".

Sin embargo, también señaló que todavía tienen que trabajar en un aspecto muy importante para poder considerarse realmente candidatos a la victoria: "Tenemos un déficit en rectas muy largas, no es ningún secreto y tenemos que trabajar en ello, en las pistas en las que no haya eso, podemos tener más confianza, pero ser rápido en estas carreras no lo es todo".

Hablando más sobre la carrera en Melbourne, que el equipo cerró con un tercer puesto de Alonso y una cuarta posición de Lance Stroll, solo por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, Krack se mostró realmente encantado con la actuación de todo el equipo en una carrera con muchos contratiempos.

"Ha sido un buen resultado para todo el equipo, tercer podio en tres carreras, eso es algo muy bueno. Hoy es muy importante resaltar el esfuerzo de todo el equipo, todo el mundo lo ha hecho bien con las banderas rojas y con todo lo que ha sucedido, hubiera sido fácil cometer un error, pero estoy contento porque no ha sucedido", comentó el luxemburgués.

"Es fácil criticar desde nuestra posición, pero no tenemos toda la información. El director de carrera vio cómo Kevin [Magnussen] se fue contra el muro y había restos por todas partes. ¿Era seguro para los coches pasar por encima? No es fácil para nosotros juzgarlo, pero él ha tenido que tomar una decisión y en cuanto a lo que se refiere a la seguridad hay que respetar cualquier decisión aunque no nos guste".

De cara al futuro, Aston Martin es consciente de que no puede relajarse para seguir luchando por los podios y quién sabe si quizá por alguna victoria, ya que este año está compitiendo contra los equipos más poderosos a nivel de infraestructuras, economía y demás.

"Creo que el coche es bueno, hemos sido competitivos en las tres, así que creo que podemos seguir siéndolo, pero ahora estamos en una carrera de desarrollo con los otros equipos para ver quién puede traer las mejores y cuándo".

"Será difícil estar a la altura, no estamos peleando con escuderías pequeñas, estamos luchando contra equipos muy grandes, muy experimentados, con grandes infraestructuras, pero lucharemos, somos un grupo lleno de gente dedicada que además es buena, no nos vamos a quedar de brazos cruzados", concluyó el director deportivo de Aston Martin.

Después de tres grandes premios disputados, la escudería de Silverstone ocupa el segundo puesto en el campeonato de constructores con un total de 65 puntos, aunque muy lejos del líder, un Red Bull Racing que ya ha sumado 123 unidades en tres carreras, casi el doble que Aston Martin. Por detrás, Mercedes está tercero y Ferrari cuarto, con 56 y 26 puntos respectivamente.

