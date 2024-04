Krack alaba a Alonso: "Tiene ese extra que nadie tiene"

La clasificación del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1 fue otra lección de pilotaje de Fernando Alonso, que a sus 42 años sigue demostrando por qué tiene el nivel para seguir al más alto nivel en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo. A pesar de acabar fuera en la carrera al sprint por la mañana tras un toque con Carlos Sainz, a una sola vuelta logró la tercera posición, justo por detrás de los todopoderosos Red Bull.

Mira lo que pasó en la clasificación del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Verstappen bate a Pérez y Alonso en la lucha por la pole en China F1

Eso generó una ola de halagos por parte de su director, Mike Krack, quien a los micrófonos de DAZN F1 aseguró que se trataba de un "resultado increíble" después de que pensara que todas sus opciones se desvanecieran por un ligero error en el primer sector en el que perdió unas décimas:"Es un resultado increíble, y sinceramente, viendo esta mañana lo que pasó, no pensábamos que pudiéramos acabar tan arriba".

"Después de la tercera curva [en la vuelta de Fernando Alonso en la Q3] no lo pensaba tampoco, así que ha sido una gran recuperación, y cuando cruzó la meta para ser tercero, nos sorprendió", explicó el máximo responsable de Aston Martin, quien destacó que la plaza del asturiano no se trataba de suerte. "Sin embargo, si terminas tercero es porque te lo mereces, muestra por qué queríamos seguir con Fernando, y también que estamos en la dirección adecuada con el coche".

En el momento en el que se le propuso decir qué era lo que añadía Fernando Alonso al monoplaza y que diera un punto fuerte del asturiano, dijo: "Es difícil de decir, tiene ese extra que nadie tiene. He trabajado con muchos pilotos, pero nunca he visto nada parecido, por eso he apostado tanto por su continuidad, hay muchas cosas, desde su precisión en las reuniones, ser rápido desde la primera vuelta, ser inteligente en la carrera, y si tuviera tiempo, podría seguir hasta esta noche [diciendo cosas buenas de Fernando Alonso]".

"A veces es un poco gruñón, pero si termina tercero, puede serlo cuando quiera", comentó entre risas antes de recuperar la seriedad para hablar sobre la carrera principal del domingo en el circuito de Shanghai, en el que espera que todo vaya mejor que en la cita al sprint. "Hemos visto que la degradación es muy alta, así que hay que prepararlo muy bien".

"Debemos ser realistas, los Red Bull son mucho más rápidos que nosotros, pero si conseguimos salir bien y rodar en aire limpio, podríamos conservar los neumáticos y ver quién vendería por detrás, pero debemos tener los pies en el suelo", continuó. "No somos el segundo coche más rápido, así que será una carrera defensiva. Ya las tuvimos antes, y creo que terminaremos mejor que novenos, como hablamos en Suzuka".

