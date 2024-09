Krack alucina con Alonso: "No sabemos de dónde ha sacado ese vueltón"

Aston Martin llegó al GP de Azerbaiyán siendo consciente de que meterse en la Q3 sería una tarea muy complicada y, de hecho, Fernando Alonso estuvo muy cerca de caer eliminado en la Q1, mientras que Lance Stroll no pudo pasar del 15º puesto. Sin embargo, el asturiano, con una vuelta totalmente inesperada, logró el quinto mejor tiempo de la Q2 y acabó octavo en la Q3.

Tras la clasificación, el director del equipo de Silverstone, Mike Krack, explicó ante los micrófonos de DAZNF1 que no entendía cómo Alonso había logrado hacer esa vuelta a sólo 0.3s del mejor crono.

"Hay que ser sinceros, no lo esperábamos, es un rendimiento increíble, hicimos mas que el máximo hoy, de hecho, esperábamos que fuese difícil llegar a la Q3. El objetivo es siempre estar lo más alto posible, pero en Q2 ha hecho un hecho un vueltón y no sabemos de dónde se lo ha sacado".

"Fernando me acaba de decir que ha sido cuestión de arriesgar mucho, pero bueno, ha sucedido y luego en la Q3 ha rematado el trabajo", explicó el luxemburgués.

Cuando le preguntaron si pensaba que el fichaje de Adrian Newey podría haber supuesto un aumento de moral para el bicampeón del mundo español, Mike Krack ironizó con el hecho de que Alonso estaba algo enfadado este fin de semana con el coche y que quizá por eso fue tan rápido.

"No sé si es la motivación extra que tiene Fernando por haber fichado a Adrian, quizá sea por eso, pero él no estaba contento este fin de semana y quizá es cuando se enfada que extrae lo mejor de sí mismo, no lo sé, tendré que hablar con él pero ha sido una vuelta realmente excepcional como ya le he dicho en el pitwall, hemos sido muy rápidos y no era algo que esperásemos".

Explicando su frase de "hicimos mas que el máximo", el director de Aston Martin reconoció que no estaba en los planes del equipo ser el octavo coche más rápido en clasificación, pero que el fallo de Lando Norris, el talento de Alonso y otros factores hicieron que el resultado fuese mejor de lo esperado.

"No nos rendimos, intentamos siempre hacerlo lo mejor posible y con Lando fuera y con otros coches más rápidos por detrás de nosotros, es por eso que digo que hemos dado más del máximo", finalizó.

