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Antonelli señala a su mayor amenaza para la defensa del título de F1 en 2027

El joven italiano de 20 años afirma que las últimas carreras de la F1 2026 le ayudarán a prepararse para la defensa de su título en 2027.

Redacción Motorsport.com

Editado: 16 nov 2026, 16:44

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli, campeón de Fórmula 1 en 2026, ha señalado a Max Verstappen, de Red Bull, como el piloto con más posibilidades de interponerse en su camino para revalidar el título en 2027.

En su segunda temporada en la máxima categoría, el piloto de Mercedes se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia de la F1 en el Gran Premio de México, con 20 años y 68 días, además de ser el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en la temporada 1953.

Sin embargo, en una rueda de prensa celebrada el jueves en San Marino, Antonelli dejó claro que espera una lucha mucho más reñida la próxima temporada y señaló a Max Verstappen como su principal rival, olvidándose de su compañero George Russell.

"Si tuviera que elegir a un piloto, diría que Max: es el que más problemas podría causar", afirmó el joven piloto italiano, hablando en italiano para Sky italia.

Verstappen se quedó a solo dos puntos de ganar el título de 2025, que se llevó Lando Norris. Ha ganado tres de los últimos cinco grandes premios y está ocupando en este momento el segundo puesto en la clasificación de pilotos con 279 puntos, 111 por detrás del propio Kimi Antonelli.

Más sobre Antonelli:

El italiano también admitió que la ventaja de Mercedes de las primeras carreras, cuando ganó los seis primeros grandes premios de 2026, se ha esfumado.

"Es muy importante salir a la pista y ganar para demostrar que seguimos siendo los mejores. Red Bull, McLaren y Ferrari se han acercado mucho y ya no somos tan dominantes como lo éramos al inicio de la temporada".

"Las diferencias de rendimiento entre nosotros son menores, y de un circuito a otro el equilibrio de poder puede cambiar", afirmó.

"Es difícil decir si podremos repetir la hazaña con el límite de gastos y las restricciones en las horas de túnel de viento, que ahora son menores para nosotros tras haber ganado".

Pese a todo, Antonelli parece acoger con agrado la perspectiva de una lucha más reñida por el campeonato de F1.

"Sin duda. El final de la temporada ya nos puede dar una idea de cómo podría ser el año que viene. Sería un gran reto para mí tener que enfrentarme a pilotos de ese calibre en cada fin de semana de carrera", afirmó.

El joven piloto italiano de 20 años también insistió en que su título no había empañado en absoluto su ambición de cara al futuro.

"A pesar de la victoria, quizá tenga incluso más ganas que antes. Ganar es una sensación maravillosa y una de las mejores cosas que pueden pasar. Quieres revivir ese momento una y otra vez".

"Estas últimas carreras ya son para mí una preparación para 2027, así que el objetivo es terminar bien el año, quizá con algunas victorias, e intentar repetirlo el año que viene. Esto es solo el principio", concluyó el actual campeón del mundo de la Fórmula 1.

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