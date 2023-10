El juez anula la condena a Piquet por comentarios racista a Hamilton

Nelson Piquet fue desacreditado mundialmente el año pasado tras una entrevista con un medio brasileño, su país natal, en la que utilizó un término racista para describir a Lewis Hamilton. El expiloto tres veces campeón del mundo de F1, llamó "neguinho" al británico en una de las preguntas y respuestas sobre su accidente con Max Verstappen en Gran Bretaña de 2021.

Ese comentario fue condenado por todo el mundo de la Fórmula 1, incluso por la misma categoría. Piquet fue expulsado del paddock del Gran Circo y varias organizaciones de derechos humanos demandaron a Piquet, que tras varios juicios en Brasil recibió una multa de 5 millones de reales brasileños, que equivale a unos 940.000 euros al cambio actual.

Sin embargo, este miércoles 11 de octubre de 2023, el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y del Territorio anuló la condena de Nelson Piquet por daños morales tras sus palabras racistas en dirección a Lewis Hamilton. El tribunal aceptó el recurso de los abogados del expiloto, por lo que, aunque en un principio se impuso una multa, ahora ha quedado suspendida indefinidamente.

De hecho, el juez Aiston Henrique de Sousa dictaminó que las declaraciones de Nelson no constituían incitación al odio ni "daño colectivo" por parte del triple campeón brasileño de F1. Sousa tampoco estuvo de acuerdo con la afirmación de que Piquet era culpable de homofobia.

El recurso fue revisado y aprobado por unanimidad por la Sala Cuarta de lo Civil del Tribunal. Sin embargo, el fiscal tiene la intención de recurrir lo sucedido ante el Tribunal Supremo, al igual que los demandantes: Educafro Brasil, el Centro Santo Dias de Derechos Humanos y la Alianza Nacional LGBT. Piquet y su equipo jurídico negaron que Nelson fuera parcial en sus comentarios sobre Hamilton, argumentando que el uso del término "neguinho" se debía al lenguaje coloquial portugués. Y el brasileño también pidió disculpas públicamente al siete veces campeón.

El propio Piquet explicó las declaraciones que hizo el año pasado: "Lo que dije fue irreflexivo y no lo defiendo, pero aclararé que el término utilizado es un término amplia e históricamente usado en el lenguaje coloquial brasileño-portugués como sinónimo de 'tipo' o 'persona'".

El propio Hamilton respondió que se trataba de "algo más que lenguaje". "Ests formas anticuadas de pensar tienen que cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeado de esas actitudes y he sido atacado toda mi vida. Ha habido tiempo suficiente para aprender, ahora es el momento de actuar", dijo en su momento el veterano piloto de Mercedes.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!