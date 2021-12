El último jueves de Raikonen: lo que echará de menos, mejores recuerdos y más

Es lógico que todos los ojos se centren este fin de semana en la lucha titánica que libran Max Verstappen y Lewis Hamilton por el título 2021 de F1, pero es justo y necesario guardar una parte de atención en la despedida de un piloto brillante más allá de un carácter único, Kimi Raikkonen.

El finlandés dejará la F1 tras una exitosa carrera de 19 temporadas en la que ha disputado 350 carreras con más de 100 podios, 21 victorias, 18 pole position, 46 vueltas rápidas y un campeonato del mundo, el que logró con Ferrari en 2007.

Aunque él mismo admitió que está deseando que todo acabe porque no le gustan las despedidas ni llevarse los focos, este jueves, en su última rueda de prensa de la FIA, se mostró más abierto, sin dejar de lado la manera de ser que tanto cariño le ha hecho ganarse ante la afición.

"¡Estoy deseando que termine!", comentó de manera sincera en el previo del GP de Abu Dhabi. "Quiero decir, sí, será bueno correr de nuevo, ojalá tengamos buena velocidad para que podamos divertirnos un poco, pero estoy deseando terminar la temporada y no tener que preocuparme por el calendario".

Y cuando le preguntaron si cree que será un momento emotivo el domingo cuando termine su última carrera, contestó: "No lo sé, lo dudo, pero nunca se sabe".

Se explayó más ante la pregunta de qué es lo que echará de menos en la Fórmula 1, y dijo: "Obviamente conocí a mucha gente con la que he trabajado, mucha buena y algunos nos convertimos en amigos".

'Iceman' también lanzó una crítica al apretado calendario de los pilotos y a sus numerosos compromisos durante los fines de semana de carrera: "Creo que en general estamos tan ocupados siempre que no hay mucho espacio para amistades. No es un lugar donde tener tiempo para hacer algo. Podemos encontrarnos fuera de todo el lío".

"Quizás eche de menos las carreras, pero hay otras categorías que probablemente sean mejores, más divertidas para competir".

(Mira los homenajes a Raikkonen y Giovinazzi en los coches de Alfa Romeo este fin de semana)

La decoración del coche de Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 1 / 4 Foto de: Alfa Romeo La decoración del coche de Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 2 / 4 Foto de: Alfa Romeo La decoración del coche de Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 3 / 4 Foto de: Alfa Romeo La decoración del coche de Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 4 / 4 Foto de: Alfa Romeo

Hablando de sus mejores recuerdos en Fórmula 1 y de los peores, Raikkonen no pudo evitar mencionar el título que le deja aún, 14 años después, como el último campeón de Ferrari: "Por supuesto, ganar el campeonato es lo mejor. Todo el mundo está aquí para eso, pero hay muchas otras buenas carreras, otras malas carreras, todo eso es parte del juego".

"Creo que cualquier cosa que hagas durante muchos años, tendrán altibajos, y son cosas muy pequeñas las que decidirán si ha sido bueno o malo. Y aquí, si tienes un buen coche, esas pequeñas cosas decidirán el resultado. Guardo muchos buenos recuerdos, gran parte de mi vida la he pasado aquí. No sé si eso es bueno o malo. Pero así es, porque llevo mucho tiempo. Pero la F1 nunca ha sido, digamos, lo más importante para mí en mi vida. Así que es bueno que llegue al final, y estoy deseando poder tener una vida normal".

En Yas Marina, Raikkonen contará con la presencia de su mujer Minttu Virtanen y de sus hijos: "Quiero decir que es positivo, y seguro que mi esposa estará más emocionada al respecto, pero sinceramente, ¡dudo que a los niños realmente les importe! Creo que tienen otras cosas que hacer que son más interesantes y creo que estarán ansiosos por venir a un país más cálido y bañarse en una piscina y todas esas cosas, pero es bueno tenerles conmigo".

Raikkonen negó que su familia fuera clave en su decisión de retirarse: "Fue mi decisión dejarlo, no la familia. Todos sabíamos que se iba a acabar tarde o temprano, porque no voy a ser cada vez más joven. Haremos algunos planes y el lunes comenzaremos las vacaciones".

¿Y luego? A Raikkonen le mencionaron la nueva aventura de Valentino Rossi en coches, pero él no lo tiene claro: "En este momento no he mirado nada más allá de obviamente terminar el año. Veremos si surgen algunas cosas interesantes, si tiene sentido. Tal vez lo haga, pero ahora mismo no tengo planes y no quiero hacerlos. Espero tener un horario menos ocupado y sin prisas, y luego veré si hago algo en el futuro o no".

Por último, a Raikkonen le preguntaron si prefiere que gane Verstappen o Hamilton el título, y aunque admitió que no le importa demasiado, se decantó por el de Red Bull: "Sinceramente, quien tenga la mayor cantidad de puntos ganará, pero no sé si hay alguien que sea correcto o incorrecto que lo gane. No me importa quién gane, pero si tuviera que elegir uno, probablemente diría Red Bull simplemente por ver algo diferente".

Las fotos de la F1 en su llegada al GP de Abu Dhabi 2021 de F1

Lando Norris, McLaren, firma un libro para Jean Todt, President de la FIA, mientras Charles Leclerc, Ferrari, firma un casco 1 / 14 Foto de: FIA Pool Fans 2 / 14 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Neumáticos Pirelli en el pitlane 4 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vista general del circuito Yas Marina 5 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Stefano Domenicali, CEO de la Formula 1, con altos cargos locales 6 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 7 / 14 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, recorre la pista 8 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El Haas VF-21 en el box 9 / 14 Morro y alerón delantero del Ferrari SF21 10 / 14 Christian Horner, director de Red Bull Racing 11 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Alerón delantero del Mercedes AMG W12 12 / 14 Detalle del Aston Martin AMR21 13 / 14 Detalle del McLaren MCL35M 14 / 14