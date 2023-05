Desde que presentaron su monoplaza para la temporada 2023 de Fórmula 1, el equipo era consciente de que su coche no estaba donde querían y necesitaban tomar un nuevo camino. Los primeros frutos de ese trabajo llegaron en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando McLaren presentó un suelo mejorado que, si se miraba de cerca, tenía algunos elementos alternativos alrededor de los bordes.

El hecho de que las actualizaciones de los de Woking no parezcan visualmente tan diferentes, pero tengan un gran impacto en la forma en la que se gestiona el flujo del aire en todo el monoplaza, pone en relieve un aspecto fascinante sobre la actual generación de coches con efecto suelo, puesto que los detalles más pequeños cuentan.

El director de la escudería británica, Andrea Stella, que cuenta con una amplia experiencia como ingeniero, afirmó que los diseños del suelo son fundamentales para el rendimiento actual de los monoplaza, pero gran parte del esfuerzo por mejorarlos implica retoques que no se ven o tan diminutos que no se notan: "Con esta generación de monoplaza, gran parte de lo que contribuye al rendimiento no se ve, está debajo, eso es muy diferente a los anteriores, en donde se notaba que la geometría era plana, ahora no".

"Así que, si miras por debajo [del coche], verás túneles que desempeñan un papel bastante importante, y vallas que actúan como conjunto", dijo el italiano. "Hay que entender bien los conceptos básicos, y eso es algo que no hemos hecho al principio de la temporada, pero también empieza a ser un juego de milímetros en esa zona".

"Marcan la diferencia en cuanto a la estabilidad de los vórtices cuando se desplazan, y también lo hacen para el porpoising", continuó el máximo responsable de McLaren en la Fórmula 1. "Para que el flujo sea correcto, hay que entender cuáles son los conceptos en los que hay que centrar el desarrollo, y después es una verdadera cosa de milímetros, con muchos, muchos caminos que seguir en el coche y el suelo, donde hay muchas personas trabajando en aerodinámica".

El hecho de que pequeños cambios puedan tener un gran impacto en la forma en la que el flujo del aire interactúa con el resto del monoplaza significa que la planificación de las mejoras también ha tenido que evolucionar. Mientras que en el pasado todos se esforzaban en las grandes evoluciones, como los alerones traseros o delanteros, o incluso los bargeboards, para garantizar un aumento en la carga aerodinámica, ahora tienen que dedicar más tiempo a comprender las implicaciones de cada diminuta modificación.

Las revisiones ya no se pueden hacer de forma aislada, puesto que un retoque afecta al resto del suelo: "Si cambias las vallas, debes adaptar otra cosa. Todo está conectado tridimensionalmente, es difícil encontrar un detalle que funcione de manera aislada, era mucho más fácil con la generación anterior de monoplazas, en la que había modularidad en la construcción de los suelos y, además, se podía coger el suelo delantero y modificarlo en la fábrica".

"Con estos coches es complicado hacer eso, y no funciona aerodinámicamente, así que desde ese punto de vista existe un poco más de reto en términos de ritmo de desarrollo", continuó un Andrea Stella que indicó el aspecto en el que sí que han mejorado los monoplazas con efecto suelo. "Creo que esta generación tiene una mejor correlación, al menos en McLaren".

"Tener limitaciones del túnel de viento con la anterior generación de coches era muy restrictivo, no solo para la logística, sino para la correlación aerodinámica. Con esos monoplazas, muchas cosas pasan en el suelo, donde la correlación es mejor por alguna razón", dijo el italiano.

"En la generación anterior, había muchos vórtices que volaban en el aire libre y se generaban desde el lateral, así que esa zona siempre era un poco más complicada para el alerón delantero, pero este alerón delantero [de 2023] funciona más lejos del suelo, es más sencillo. Por eso, en general, creo que tiene más que ver con la generación de monoplazas actual", concluyó el de McLaren.

