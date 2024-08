Los jóvenes pilotos que han participado en una FP1 de F1 2024

Oliver Bearman pilotó en varias sesiones de entrenamientos libres con Haas como preparación para su temporada de estreno con la escudería estadounidense, pero no es el único joven que completó una FP1 a lo largo de 2024, puesto que todos los conjuntos deben darle una oportunidad a alguien que no hubiera participado en más de dos grandes premios oficiales después de que se incluyera la norma en 2022.

Las reglas estipulan que todos los pilotos de Fórmula 1 titulares deben dejar su hueco una vez por campaña, aunque los novatos están exentos a ello, aunque no es el caso de la presente campaña. Por lo tanto, aquí está un resumen de lo que debe hacer cada equipo en lo que resta de ejercicio.

Equipo de F1 Primer piloto joven en un GP de la F1 2024 Segundo piloto joven en un GP de la F1 2024 Red Bull Isack Hadjar en el GP de Gran Bretaña N/A Mercedes N/A N/A Ferrari N/A N/A McLaren N/A N/A Aston Martin N/A N/A Alpine Jack Doohan en el GP de Canadá Jack Doohan en el GP de Gran Bretaña Williams Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña N/A Visa CashApp RB Ayumu Iwasa en el GP de Gran Japón N/A Sauber N/A N/A Haas Oliver Bearman en el GP de Emilia Romagna Oliver Bearman en el GP de Gran España

Red Bull

Piloto 1: Isack Hadjar - GP de Gran Bretaña - 19º

Piloto 2: sin participar

Red Bull puso a su primer piloto joven en una FP1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando Isack Hadjar sustituyó a Sergio Pérez y acabó 19º, a un segundo y medio de su compañero, Max Verstappen. El líder de la antesala del Gran Circo también tuvo un susto en la segunda curva, cuando Lando Norris se tuvo que ir a la hierba para evitar golpearle.

Los de Milton Keynes aún deben poner a alguien más, o incluso al propio galo, en el asiento del neerlandés en lo que queda de temporada, pero quizá repitan lo que hicieron en 2023, cuando pusieron a Jake Dennis en el Gran Premio de Abu Dhabi, ya sin nada en juego.

Mercedes

Piloto 1: sin participar

Piloto 2: sin participar

Mercedes todavía no puso a ningún joven en su monoplaza, pero no es ninguna sorpresa, ya que el pasado curso esperaron hasta el Gran Premio de México para ello, cuando Frederik Vesti completó la FP1 en 19ª posición, aunque impresionó a su director, Toto Wolff, con 26 vueltas.

El danés se subió al coche de Lewis Hamilton también en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde fue 12º, a siete décimas de George Russell, pero no está claro si volverá, ya que ahora compite en las European Le Mans Series y en Brackley están preparando a Andrea Kimi Antonelli, quien quizá da el salto en 2025.

Ferrari

Piloto 1: sin participar

Piloto 2: sin participar

Ferrari es otro conjunto que todavía no alineó a ningún piloto joven en una FP1 en la temporada 2024, pero muchos esperan hasta después de las vacaciones de verano para hacerlo. Los de Maranello ya lo hicieron en 2023, ya que la primera sesión del Gran Premio de Países Bajos fue para Robert Shwartzman en lugar de Carlos Sainz, en donde fue 19º.

Ahora está en el WEC, pero también sustituyó a Charles Leclerc en el Gran Premio de Abu Dhabi, en una práctica en la que fue octavo de forma sorprendente, a solo unas milésimas del español. Es probable que la escudería vuelva a hacer lo mismo en 2024, aunque con otro piloto, Oliver Bearman.

McLaren

Piloto 1: sin participar

Piloto 2: sin participar

McLaren entró en 2023 con una de sus plazas obligatorias ya cubiertas con Oscar Piastri, pero el australiano ya está en su segunda campaña, con lo que la escudería deberá buscar a alguien más. Es probable que Patricio O'Ward tenga esa posibilidad de regresar al Gran Circo, como ya hizo en las dos temporadas anteriores en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El mexicano fue 15º a pesar de estar acostumbrado a sus compromisos en la IndyCar, pero quizá no esté disponible hasta el final del año. Ryo Hirakawa comparte su puesto con él, y podría ser un candidato tras conquistar títulos en el WEC y Super GT al ser también miembro del programa de desarrollo.

Aston Martin

Piloto 1: sin participar

Piloto 2: sin participar

Aston Martin es el cuarto de los cinco equipos que todavía no utilizó a ningún debutante en una FP1. Como otros, compitió con un solo piloto en 2023, ya que usaron a Felipe Drugovich, quien se puso a los mandos del coche de Lance Stroll en el Gran Premio de Italia, donde fue 18º.

Allí hizo un buen trabajo con 24 giros, y en el Gran Premio de Abu Dhabi tomó los mandos del monoplaza de Fernando Alonso, en donde fue segundo, a solo dos décimas del líder. El brasileño todavía es reserva del conjunto, y está en las European Le Mans Series, por lo que es probable que repita en 2024.

Alpine

Piloto 1: Jack Doohan - GP de Canadá - Sin tiempo

Piloto 2: Jack Doohan - GP de Gran Bretaña - 17º

Alpine es una de las escuderías que ya cumplió con sus obligadores para 2024, porque utilizaron a Jack Doohan en la FP1 del Gran Premio de Canadá en lugar de Esteban Ocon, en una práctica en la que no pudo marcar un crono debido a las condiciones de lluvia. Técnicamente, eso no tuvo impacto en la norma, ya que solo debe estar inscrito, y no marcar un tiempo.

El australiano lo tuvo mejor en el Gran Premio de Gran Bretaña, ya que pudo ser 17º, unas ocho décimas por detrás de su compañero galo al sustituir a Pierre Gasly. Esa fue la sexta vez para él en una sesión de Fórmula 1, pero sus participaciones este año significan que hay opciones potenciales de llegar a ser titular en 2025.

Williams

Piloto 1: Franco Colapinto - GP de Gran Bretaña - 18º

Piloto 2: sin participar

Williams decidió darle la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña a Franco Colapinto, donde fue 18º tras sustituir a Logan Sargeant. Eso se produjo en medio de la primera campaña del argentino en la antesala del Gran Circo, donde está sexto, y el director deportivo de la escudería, Sven Smeets, dijo que era una "recompensa" por su prometedor comienzo.

A diferencia de la pasada campaña, los de Grove deben poner a otro novato, porque el estadounidense ya está en su segundo curso como titular, y no está claro si volverán con su piloto de la academia o apostarán por Zak O'Sullivan en el Gran Premio de Abu Dhabi, como ya hicieron antes, y en la que fue 18º, a siete décimas de su compañero al suplir a Alexander Albon.

Visa CashApp RB

Piloto 1: Ayumu Iwasa - GP de Japón - 16º

Piloto 2: sin participar

El Visa CashApp RB ya puso a un joven en una sesión de práctica, cuando Ayumu Iwasa sustituyó a Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Japón. Fue el estreno del nipón en un fin de semana de Fórmula 1, y fue 16º en un entrenamiento libre sin errores y donde fue nueve décimas más lento que Yuki Tsunoda.

Sin embargo, los italianos todavía necesitan cubrir su segunda plaza y, si no es el japonés, podría ser Isack Hadjar, que en el Gran Premio de México de la pasada campaña fue 17º, cuando solo tuvieron que ponerle a él porque Liam Lawson era debutante y estuvo durante cinco carreras por la lesión del australiano.

Sauber

Piloto 1: sin participar

Piloto 2: sin participar

Sauber es el quinto equipo que todavía no puso a un debutante en una decepcionante campaña en la que son último sin puntos. En 2023 usaron a Theo Pourchaire en las dos FP1, con problemas en el Gran Premio de México al no dar ni una vuelta, y un 14º puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, el lugar en el que certificó su título de Fórmula 2.

No obstante, no está claro si el galo volverá a disputar una práctica, porque Zane Maloney es el otro reserva y está cuarto en la antesala de la máxima categoría del automovilismo.

Haas

Piloto 1: Oliver Bearman - GP de Emilia Romagna - 15º

Piloto 2: Oliver Bearman - GP de España - 19º

Haas es el segundo que ya cumplió con las reglas, después de preparar a Oliver Bearman para su estreno en 2025. El británico se puso a los mandos del monoplaza estadounidense en el Gran Premio de Emilia Romagna y España, en donde fue 15º y 19º respectivamente, justo después de completar su debut en el campeonato por la baja de última hora de Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudí.

En Imola hizo una buena y sólida sesión al suplir a Kevin Magnussen, mientras que Nico Hulkenberg no hizo un crono representativo, pero en su siguiente vez en el Circuit de Barcelona-Catalunya, se quedó a solo dos décimas del danés.

Después del anuncio de su fichaje, volvió en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que fue 14º, mientras que otros pilotos jóvenes se unieron a él en Silverstone. Además, en el Gran Premio de Hungría fue 19º, pero solo unas milésimas peor que su compañero.

