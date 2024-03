Jos Verstappen: "Solidaridad con la mujer suspendida; Max está sufriendo"

Jos Verstappen no está presente en Yeda este fin de semana, porque está ocupado compitiendo en el Rally Hannut en Bélgica, pero mentalmente es como si estuviera en el GP de Arabia Saudí.

A miles de kilómetros de distancia, el padre de Max Verstappen ha vuelto a hablar de lo que ya se conoce como el Caso Horner. En esta ocasión, concretamente, el expiloto de F1 se solidarizó plenamente con la empleada de Red Bull que había denunciado a Christian Horner por comportamiento inapropiado y que, tras la investigación, ha sido suspendida de su trabajo.

"Me solidarizo con la mujer, con todo lo que ha pasado, pero ya veremos lo que pasa", declaró Jos Verstappen al MailOnline, antes de negar cualquier tipo de relación sentimental con la persona en cuestión, tal y como se había rumoreado en las últimas semanas.

Posteriormente, a Jos le preguntaron si era el momento de poner fin al caso como Horner sugirió en una reciente rueda de prensa de los directores de equipo, pero él reiteró: "Creo que ya es un poco tarde para cerrar el caso. Si eso es lo que quiere, bien, pero no creo que sea posible. No quiero hablar demasiado, porque crearía más problemas".

"Lo más importante es que Max es feliz", continuó diciendo Jos Verstappen. "Eso es lo que más me importa. Sólo quiero que Max sea feliz".

"Respecto a la mujer, parece que Red Bull sabe qué hacer con ella, pero ya veremos. Creo que depende de ella salir ahí y ver qué pasa. No estoy muy al día de lo que está pasando con ella".

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing con Jos Verstappen. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Jos también admitió que todas estas polémicas "están afectando a Max, está sufriendo", a lo que añadió: "Nosotros sólo hablamos de Horner y de lo que pasó en esa situación. En la rueda de prensa que Horner dio el otro día, sólo se habló de él y de sus problemas, mientras que deberíamos hablar de Max, del coche, de su rendimiento y de la carrera".

"Ya he dicho que creo que la permanencia de Horner en Red Bull creará problemas", dijo.

"Como ya he dicho, creo que es demasiado tarde para que Christian diga 'dejadme en paz'. Pero tiene el apoyo del dueño tailandés, así que creo que se quedará el resto de la temporada. Dije que sería malo que se quedara, esta situación no es realmente buena para el equipo".

Para finalizar, Jos Verstappen también habló sobre su encuentro personal con Horner en Sakhir: "Nos reunimos el viernes, antes de la carrera. Me dijo: '¿Confías en mí? Haré todo por tu hijo'. Y estuvimos conversando, no discutimos. Pero el viernes discutimos en la oficina y me fui, pero luego nos volvimos a ver y me dijo: 'Enhorabuena, que tengas una buena carrera'", finalizó.