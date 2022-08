Jos Verstappen recuerda los inicios de Max: "Lo hicimos todo nosotros"

Cargar el reproductor de audio

Pese a su juventud, Max Verstappen ya es uno de los pilotos más veteranos de la parrilla después de ocho años consecutivos compitiendo en la Fórmula 1, pero a principios de este siglo, llegar a la máxima categoría del automovilismo no era más que un sueño.

Todo empezó a los cuatro años, cuando el joven piloto neerlandés consiguió su primer kart y de forma casi inmediata demostró el talento. Esto fue lo que provocó que su padre, Jos Verstappen, entonces piloto de F1, colgara su casco para centrarse de lleno en los inicios de de su hijo en el mundo de las carreras.

Juntos, recorrieron Europa y compitieron en diferentes carreras de karting, con Verstappen senior trabajando como un mecánico más en el kart de Max, junto a Richard Pex.

En la página web de Red Bull, Jos Verstappen recordó cómo fueron los inicios de su hijo en el automovilismo y explicó que no fue nada fácil, ya que siempre tuvieron que competir contra otros equipos de fábrica, mientras que ellos iban en solitario.

"Lo hicimos todo nosotros mismos, mientras nos enfrentábamos a equipos de fábrica. No queríamos depender de otros. No digo que yo supiese todo lo que se necesitaba desde un principio, pero lo terminé aprendiendo por las malas. Trabajaba los siete días de la semana, y como mínimo doce horas al día. Realmente lo veía como un pasatiempo, pero aún así quería ganar siempre".

Sin embargo, ese esfuerzo rápidamente fue recompensado, ya que Max Verstappen ganó 49 de sus primeras 50 carreras, llamando la atención de muchas marcas y equipos que ponen sus ojos en el karting y en las categorías inferiores para observar y descubrir a los futuros talentos del automovilismo.

Su mayor éxito llegó en el año 2013, cuando se convirtió en el campeón del mundo más joven de la principal categoría del karting. Para Jos Verstappen, esta victoria fue una magnífica recompensa al duro trabajo que tuvo que hacer, llegando incluso en ocasiones a superar los límites.

"Por supuesto, la gente a veces decía: no hay ninguna razón para hacer esto. Y cuando lo recuerdo ahora, me doy cuenta de que muchas veces superábamos los límites. Varias veces me quedé quieto en banco de trabajo, sin saber prácticamente quién era y dónde estaba".

"Estaba agotado, me tumbaba en el sofá durante unas horas y luego seguí de nuevo con lo mismo. Pero ahora sabemos para qué lo hicimos", concluyó el padre del actual campeón del mundo de la Fórmula 1 tras batir a Lewis Hamilton, uno de los dos pilotos más laureados de la historia, en la temporada 2021.

