Max Verstappen se convirtió en campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, después de lograr el adelantamiento sobre Lewis Hamilton en la última vuelta de la carrera.

El movimiento fue, como el propio jefe del equipo Red Bull, milagroso, porque el de Mercedes dominó toda la prueba, y solo el coche de seguridad que provocó Nicholas Latifi abrió la posibilidad de que el neerlandés se llevara el título.

Verstappen, además de ganar el mundial, arrastró a miles y miles de aficionados por cada circuito del calendario, todos ataviados de banderas y camisetas naranjas por la nacionalidad del joven piloto.

A pesar de nacer en Bélgica, el de Red Bull compite bajo la nacionalidad de Países Bajos, donde ha sido elegido deportista del año. El piloto superó a los ciclistas de BMX y de pista Niek Kimmann y Harrie Lavreysen.

El nuevo campeón del mundo no pudo acudir a recoger el premio, y en su lugar fue su padre, Jos, que también fue piloto de Fórmula 1 a finales de los 90' y principios de la década de los 2000. El que fuera miembro de Minardi, Arrows o Benetton, entre otros, habló sobre cómo se encontraba su hijo después de lograr la corona mundial.

"Está de vacaciones, estaba un poco cansado, tuvo que trabajar muy duro para ello", reconoció Jos. "Fue un año complicado, también emocionalmente, después de ganar el título, afloraron muchos sentimientos. La semana pasada aún estaba un poco cansado, y tenía muchas cosas que hacer, así que está contento por estar de vacaciones".

El final de la carrera en Yas Marina fue uno de los más emocionantes de la historia de la categoría, y el padre de Verstappen reconoció que el campeonato estaba casi perdido: "Después de cinco o seis vueltas, me fui [del garaje]. Pensé: 'Hoy no va a pasar nada'".

"Nos faltaba velocidad, subí a sentarme solo en una pequeña habitación donde había una televisión con los tiempos por vuelta. A cinco giros del final, todo empezó a animarse un poco con el accidente de Latifi, y entró el coche de seguridad", afirmó.

"Empecé a saltar con un amigo que vino conmigo a la habitación, había una oportunidad. Conozco a Max, y cuando tiene una posibilidad, va a por ella, es todo o nada, y ya vimos cómo acabó".

Verstappen ganó el título con 24 años y se convirtió en el cuarto piloto más joven en lograrlo. Su padre, a pesar de estar orgulloso de la gesta, reconoce que no recuerda lo que le dijo: "Ya no lo sé, hubo muchas emociones".

"Llevamos veinte años trabajando para esto, durante doce he estado por el mundo con él, nuestro sueño era ser campeón del mundo de F1, y ese era el momento. Pude ver que fue muy emotivo para él, para los dos fue un gran momento estar ahí".

Su progenitor, siguió alabando al de Red Bull: "Me ha sorprendido cómo gestiona todo. Es capaz de estar muy tranquilo, mientras que yo estoy prestando atención a todo. Me preocupa más de lo que pasa en la carrera que él, y me dice: 'Papá, cálmate, sé lo que estoy haciendo'".

Max Verstappen era uno de los candidatos a llevarse el campeonato a principios de 2021, pero Jos afirma que nunca se imaginaría que su hijo podía arrastrar a tantos aficionados.

"Al principio pintaba muy bien, notamos que teníamos un buen coche, pero que terminara así era nuestro sueño, y ahora se ha hecho realidad. Ha ganado el título, y todo lo que viene después es un extra", dijo.

"Espero que tengamos un buen monoplaza, porque de eso depende todo, y, conociendo cómo es, irá a por todas la próxima temporada. Este es un deporte de equipo, hay 850 personas trabajando en Red Bull, y todos lo hacen lo mejor que pueden para crear un coche rápido. Así que espero que tenga buenas armas para defender su título", finalizó.