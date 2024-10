Jos Verstappen sobre la fuga de cerebros de Red Bull: "Lo advertí"

La decisión de abandonar el equipo de Fórmula 1 de varias figuras clave de Red Bull es exactamente lo que Jos Verstappen temía a principios de la temporada 2024, como comentó a Motorsport.com. A principios de año, el padre del tres veces campeón del mundo afirmó que la escudería estaba "en peligro de desintegrarse", siempre y cuando Christian Horner, que en ese momento estaba acusado por una empleada de la empresa por un comportamiento inapropiado, siguiera como director de los de Milton Keynes.

"No puede seguir así, explotará", indicó a Mail Sport. "Aquí hay tensión mientras él siga en su puesto".

El aviso de Jos Verstappen: Fórmula 1 Jos Verstappen sugiere que la continuidad de Horner daña a Red Bull

La pasada semana se anunció que el responsable de la estrategia de carrera de los austriacos, Will Courtenay, se marcharía a McLaren como nuevo director deportivo del conjunto de Woking. El británico llevaba más de dos décadas en Red Bull, en donde se incorporó cuando aún competían bajo el nombre de Jaguar.

Su salida se produjo después de que Adrian Newey confirmara su fichaje por Aston Martin para ser su socio técnico a partir de 2025, y de que Jonathan Wheatley se convirtiera en el próximo director de Audi en su proyecto del Gran Circo.

"Sí, eso es lo que advertí", respondió Jos Verstappen a Motorsport.com en el Rally de Bélgica Oriental en el pasado fin de semana después de conocer la marcha de otro veterano miembro de Red Bull.

"El equipo entonces dice, 'oh, no importa, tenemos a alguien más que poner en esa posición', pero ahora hay demasiadas personas que deciden irse, y Max [Verstappen] recibe preguntas al respecto cada vez, etc., así que, sí, creo que lo que está pasando ahora no es bueno", comentó el neerlandés.

Christian Horner, quien acabó absuelto de sus acusaciones de comportamiento inapropiado tras una investigación interna realizada por un abogado independiente, dijo en múltiples ocasiones que la escudería tenía suficiente fuerza como para hacer frente a las salidas de sus trabajadores. Sin embargo, Jos Verstappen tiene otra opinión: "Él [Christian Horner] siempre lo pasa por alto".

En la pista, las cosas hace tiempo que no van bien para los austriacos. Si bien Max Verstappen consiguió la victoria en siete de las diez primeras carreras de la temporada 2024 de Fórmula 1, lleva ocho citas sin subir a lo más alto del podio, y en el Gran Premio de Azerbaiyán perdieron el liderato en el mundial de constructores.

Además, la ventaja al frente de la clasificación de pilotos del holandés se redujo a 52 puntos en el Gran Premio de Singapur, después de que Lando Norris venciera sin oposición, lo que pone en jaque las esperanzas del cuarto título consecutivo.

Así están los mundiales de la temporada 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Mundial de pilotos y equipos de F1 2024 tras Singapur: posiciones y puntos

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!