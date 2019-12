Premios Autosport: Johnathan Hoggard hará un test con Red Bull

El joven de 19 años realizará una prueba en un monoplaza de Fórmula 1 de Red Bull Racing, otra en un Aston Martin Vantage GTE del Mundial de Resistencia, un cheque de 200.000 libras (238.000 euros), la membresía completa del British Racing Drivers Club y un casco Arai como premio.

El Premio 2019 marca el primer año de Aston Martin como socio titular, con Hoggard superando a los demás finalistas: Enaam Ahmed, Jamie Chadwick y Ayrton Simmons, que recibirán un reloj TAG Heuer.

Hoggard emprendió su tercera temporada en coches de carreras en 2019, después de graduarse de la Fórmula 4 británica, que actúa como soporte del Campeonato Británico de Turismos, a la F3 BRDC.

Con Fortec Motorsports, Hoggard acumuló siete victorias, otros cinco podios, siete poles y nueve vueltas rápidas para terminar segundo en la general, por detrás del piloto francés Clement Novalak.

Después de las pruebas físicas y de simulador en Red Bull, los cuatro finalistas pasaron dos días en Silverstone. Pilotaron el Aston Martin Vantage GT3, un Fórmula 2, un Ligier LMP3 y el Garage 59 de MotorSport Vision en la configuración Grand Prix del trazado.

Hoggard sucede al ganador del Premio 2018 Tom Gamble, que se unió a una lista entre los que están el campeón del mundo de F1 2009, Jenson Button, Lando Norris, George Russell y el triple ganador de las 500 millas de Indianápolis Dario Franchitti.

Hoggard dijo: "¡Estoy en la luna! Me he quedado sin palabras. He estado esperando durante más de un mes para esto y ha sido agonizante. Estoy agradecido por todos los que han ayudado en el camino, familia, patrocinadores, comisarios y organizadores".

"Sabía que era una competencia muy dura y es increíble [haber ganado]".

El jurado del premio estuvo liderado por el ex piloto de F1 y vicepresidente del BRDC, Derek Warwick, y estaba compuesto por el doble campeón de BTCC Jason Plato; el exitoso diseñador de McLaren y Lola Mark Williams; la ingeniera ganadora de Le Mans Leena Gade; el piloto de Aston Martin y ganador del premio en 1996, Darren Turner; el jefe de equipos en GT y ganador del premio en 1997, Andrew Kirkaldy; el piloto de Fórmula E de BMW y ganador del premio en 2008, Alexander Sims; el comentarista experimentado Ian Titchmarsh y el editor de la revista Autosport Kevin Turner.

