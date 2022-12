De jefe de estrategia de Mercedes en F1 a piloto de resistencia

Cargar el reproductor de audio

Después de una agotadora temporada 2022 de Fórmula 1, se podría pensar que los trabajadores del paddock están deseosos por llegar a sus casas y descansar, pero ese no es el caso del jefe de estrategia de Mercedes, James Vowles, que se pone como objetivo regresar a la acción lo antes posible. Sin embargo, no se trata de estar en el muro de boxes, sino en la pista, y es que tras su estreno en las Asian Le Mans Series a principios del año, ya quiere competir en 2023, además de participar en las 12 Horas del Golfo de este mes de diciembre.

Mucho depende aún del apoyo financiero, pero después de que ya saltara al asfalto con un GT3, parece que puede hacerlo de nuevo. Aunque los aficionados del Gran Circo conocen al británico por los mensajes en la radio de Lewis Hamilton y George Russell, se está labrando un nombre en las carreras.

Tras probar varios coches en diversas modalidades como el Campeonato Británico de Turismos, dio el salto a las Asian Le Mans Series con un McLaren GT3 del equipo Garage 59 de Andrew Kirkaldy, donde mostró ser alguien válido para la competición y prometió volver.

"Lo mantuve en secreto porque, en realidad, no sabía si era lo suficientemente bueno", dijo tras unas pruebas con un Lamborghini GT3 de Iron Lynx en Paul Ricard. "En las Asian Le Mans Series están casi todos los mejores de cada fabricante, ¡y luego estoy yo!".

"Así que no quise hacer promoción de ello, porque podría avergonzarme a mí mismo, y ahora resulta que, citando a Toto [Wolff, jefe de Mercedes], no era una mierda", comentó con humo Vowles, quien no se hace ilusiones con su velocidad como piloto bronce, aunque admite aún está lejos de los oro y platino.

No obstante, eso no le ha impedido disfrutar del reto que supone mejorar su propio rendimiento, además de que eso le ha abierto los ojos sobre lo diferente que es su trabajo en el muro de boxes y en la pista, de hecho, el aspecto psicológico es lo que le resulta fascinante.

"Te preocupas y preguntas si has perdido la capacidad para conducir un coche de carreras, y sé que, aunque suene raro, esto no me ocurre nunca en el trabajo", expresó el británico. "Si me preguntas cómo hacer mi trabajo en Mercedes, lo he hecho 20 años, nunca he perdido la confianza, pero si me dicen si puedo pilotar un GT3 rápido, sinceramente, uno se cuestiona si ha perdido la capacidad de hacerlo".

"He hablado con algunos pilotos, y resulta que es algo común entre ellos", aseguró. "Así que tienes que salir y demostrarte a ti mismo que no eres un completo bufón para recuperar la confianza, y es aún más exagerado cuando se compite, cuando estás en una parrilla, en el caso de las Asian Le Mans Series con unos 40 coches, y te pones en la parrilla, me pregunté por primera vez: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿He cometido un enorme error?", dijo el jefe de estrategia de Mercedes.

"Aunque me alegro de haberlo hecho, porque te lleva a un lugar diferente en el que nunca había estado", comentó antes de explicar cómo sentía ser piloto. "Lewis [Hamilton] es el mejor del mundo, y yo no lo soy, soy un afortunado por haber tenido la oportunidad de hacer esto una vez, y espero repetir".

"Tengo unas 30 o 40 personas que están quitando tiempo de sus familias para dedicarlo en mí, así que soy un afortunado, pero siento que los defraudo en algunos momentos por estar a unas décimas del ritmo", aseguró. "Pero con todo eso, entiendo por qué Lewis se puede sentir así".

"El subidón de adrenalina que tienes no se parece a nada, lo que controlas son los pedales y el volante, así que cuando algo más fuera de tu control, cuando has hecho todo lo que puedes hacer falle, entiendo su frustración", continuó Vowles. "Incluso sin pilotar podría haber dicho eso, pero ahora lo entiendo más, porque tienes que darlo todo".

El miembro del conjunto de Brackley dijo que hay algunas lecciones básicas que ha aprendido y que le ha ayudado a adaptarse: "Creo que, en el trato con los pilotos, tengo una apreciación diferente de algunas cosas que antes no hacíamos bien, pero no tantas lecciones como me gustaría admitir, pienso que son cosas diferentes, y como he dicho, en algunas ocasiones tengo confianza, no hasta el nivel de ser tonto, porque soy bastante bueno haciéndolo".

"Pero por el otro, soy como un pez fuera del agua, me encanta cada segundo, aunque es difícil llevar a las prácticas esas lecciones por la falta de habilidad", admitió el británico. "Hace diez años me di cuenta de que el mundo sabe lo impresionantes que son los pilotos, pero lo que más se aprecia es la última parte del tiempo por vuelta".

"Lo fácil es estar a dos segundos, pero después es horrible, te dices que es imposible hacerlo, es la sensación más frustrante del mundo", reconoció. "Tuve la suerte de ir a Austin este año con Lewis y Toto y dar vuelta con los GT R. Para Lewis y George [Russell] es lo más natural del mundo, y en una vuelta o quizá dos han encontrado los límites que el resto de mortales, mientras que a nosotros nos costaría dos días".

"Nunca podré llegar a su nivel en cien años, esa es la verdad", indicó Vowles. "El hecho de que sean capaces de hacerlo en dos giros y de una manera natural manteniendo una conversación normal me ha hecho darme cuenta de lo especiales que son".

Aunque el jefe de estrategia de Mercedes sabe que no será una superestrella como piloto, espera que poder competir en Le Mans: "La razón por la que empecé esta aventura es porque me gustaría acabar allí, creo que es un sueño para muchos, y es difícil, pero sería feliz solo con viajar allí".

"Aunque suene derrotista, no iría con la intención de ganar, sino para terminar, es algo extraño, porque en mi día a día, todo lo que hago, y todo lo que hace Mercedes, es para vencer, por eso nos levantamos cada mañana y hacemos ese trabajo", concluyó.

