El jefe de Aston Martin F1 no da por sentado sumar más podios

Fernando Alonso consiguió su cuarto podio de la temporada 2023 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami después de salir desde la segunda posición en la parrilla. El asturiano solo cedió ante los dos Red Bull, que consiguieron un doblete con Max Verstappen y Sergio Pérez.

Esa posición hace que los de Silverstone apunten alto, incluso sueñan con un descalabro de los de Milton Keynes para aspirar a las victorias: "Creo que, a principios de año, un podio era increíble, ahora, después de cuatro, queremos más, al menos un segundo puesto".

"Sin embargo, los dos Red Bull son siempre inquebrantables, y siempre son rápidos, pero quizá Monaco, quizá Barcelona, allí puede que tengamos una posibilidad", dijo el español dos veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo.

El director de la escudería, Mike Krack, quiso que el equipo fuera realista, y no dará por sentada su racha de podios debido al nivel que presentan Mercedes y Ferrari: "Con los pies en el suelo, nunca debes tomar algo en la Fórmula 1 como normal o algo dado. Hay mucho trabajo duro detrás para estar ahí, y tienes rivales muy, muy fuertes en la Fórmula 1, muy profesionales, y si no estamos al 100% en todas las áreas en todo momento, entonces no hay podio".

En lugar de intentar alcanzar a Red Bull, el responsable de los de verde reconoció que su conjunto haría bien en aferrarse a su sorprendente segunda posición en la clasificación. Ferrari ha mostrado excelentes destellos de velocidad a una vuelta, pero está sufriendo en tandas largas, mientras que Mercedes introducirá nuevos pontones, suelo y suspensión delantera en el Gran Premio de Emilia Romagna.

Sin ambos consiguen dar pasos adelante, Aston Martin se enfrentará a una ardua tarea para mantenerse en cabeza a falta de 18 citas, puesto que los de Brackley están solo seis puntos por detrás de su equipo cliente. De cara al agotador triplete con Imola, Mónaco y España, Krack dijo: "Será muy duro para las personas y para el coche porque son tres fines de semana seguidos".

"Mónaco está en el medio, lo que es muy, muy difícil desde el punto de vista logístico", comentó el luxemburgués. "Todo el mundo traerá cosas, nosotros también, así que creo que eso añadirá un poco de trabajo extra a todos en términos de entender lo que han hecho para introducir los elementos, será todo un reto, pero lo estamos deseando".

