El jefe de AlphaTauri invita a sus pilotos "a quedarse en casa" si no aguantan

En los últimos tiempos, especialmente desde que empezó la temporada 2022, la cuestión del aumento del esfuerzo físico en la Fórmula 1 se ha vuelto un tema tan candente y urgente que la FIA ha tomado cartas en el asunto.

La federación internacional emitió una directiva técnica especial para intentar controlar el porpoising de los monoplazas en las rectas, en respuesta a las protestas extendidas a lo largo y ancho del paddock.

Sin embargo, no todos los que comparten los fines de semana con los pilotos han reaccionado con simpatía. El jefe de equipo más veterano de la parrilla, Franz Tost, que está al frente de AlphaTauri, es uno de ellos.

El austriaco no tuvo problemas en recordar a los pilotos que nadie les obliga a ponerse al volante de los monoplazas y que, si a alguien le molestan los moratones y los dolores que resultan de conducir uno de ellos, hay mucha gente dispuesta a ocupar sus asientos.

"Estos son coches de Fórmula 1, no Rolls-Royce", dijo Tost durante el Gran Premio de Canadá. "Los pilotos deberían tenerlo en cuenta. Si estos coches son demasiado duros o complicados de conducir, tal vez deberían quedarse en casa, sentarse en una silla en el salón y ver la carrera en la televisión".

"Por un lado, entiendo que no es fácil para ellos. Pero por otro lado, esto es la Fórmula 1", razonó el dirigente de AlphaTauri.

"Recuerdo una época en la que había coches con 'alas' en el campeonato [en las décadas de los 70 y 80]. Una vez, un domingo, uno de los pilotos se acercó a mí y se quejó de que tenía que ir al dentista los lunes, ya que el esfuerzo [que hacía] en las curvas siempre le rompía los empastes. Por lo tanto, no hay nada nuevo aquí".

Pero esto no significa que Tost no esté de acuerdo con las decisiones de la FIA para proteger a los pilotos, aunque no sin antes dejarles un recado. "En primer lugar, los pilotos deberían ir al gimnasio más a menudo y entrenar los músculos del cuello y los glúteos. Va a ser bueno para ellos".

"Si hablamos de la iniciativa de la FIA, por supuesto que ayudará a evaluar el nivel de sobrecarga, a encontrar soluciones para reducir el rebote y a reducir las fuerzas que actúan sobre los pilotos".

"Todavía es difícil para mí juzgar cuánto se puede controlar todo esto. AlphaTauri apoya a la FIA, les dimos todos los datos y ahora queremos ver qué sucede".