Jean Alesi y su hijo se enfrentan hasta a 10 años de cárcel

Hace pocos días se conoció la noticia de que Jean Alesi, expiloto de Fórmula 1, había sido arrestado por causar una explosión en el estudio de su cuñado. Al parecer, el piloto francés colocó y detonó un gran petardo en la ventana del lugar que utiliza su familiar para llevar a cabo sus labores de arquitectura, en la localidad de Villeneuve-lès-Avigon.

La explosión causó daños en el marco y las persianas de la ventana, además de romper el cristal antirrobo y alamar a todo el vecindario. El que fuera piloto de Ferrari estaba acompañado por su hijo, el también piloto Giuliano, y un amigo.

En su aventura nocturna, Alesi tomó prestado un BMW del taller de su hermano José y, a pesar de circular con las luces apagadas, el vehículo fue identificado con tres personas dentro.

Según la información que salió a la luz, el ganador del Gran Premio de Canadá de 1995 acudió por sí mismo a la comisaria y fue detenido el lunes por la tarde tras admitir su culpabilidad.

Alrededor de las 16:00 horas de ese mismo día, el galo fue detenido por los daños que causó a una propiedad ajena con un artefacto explosivo, según indicó el fiscal adjunto de Nîmes, Antoine Wolf a AFP.

El expiloto afirmó que se trataba de "una broma de mal gusto", sin embargo, tendrá que acudir a los tribunales en el próximo mes de enero, junto a su hijo Giuliano. Según la prensa francesa, los dos tendrán que visitar los juzgados por los hechos, y se enfrentan hasta a 10 años de prisión, así como a una multa de 150.000 euros.

Alesi no fue la única persona arrestada, sino que su cuñado, el dueño del taller de donde cogió el BMW, fue el primer detenido, pero la policía ha puesto en libertad a todas las personas que interrogó por falta de pruebas.

El cuñado del piloto de Aviñón está en proceso de separación con su mujer, la hermana de Jean, y presentó una denuncia por lo que sucedió. El fiscal de la zona cree que esto no fue "una broma", como el propio Alesi calificó.

"Soy bastante escéptico por que alguien quiera hacer una broma así a las diez de la noche, sin que la persona a la que va sepa quién lo he hecho", afirmó. "Según dijo, lo compró en Italia, pero la intención no era intimidar, y no se imaginaba que iba a causar tantos daños".