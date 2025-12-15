El jefe de Williams F1, James Vowles, victoria en su regreso a las carreras

Mientras la Fórmula 1 se ha adentrado en sus vacaciones de invierno más cortas de la historia (los coches rodaron el pasado martes 9 de diciembre y volverán a pista el 26 de enero), algunos de sus protagonistas no se despegan de las carreras.

Es el caso de James Vowles, director de Williams, que formó parte de la alineación de Garaje 59 en las 12 Horas del Golfo y se hizo junto a sus compañeros con los honores al subir a lo más alto del podio tras ganar la clase AM. Además, ese McLaren 720S GT3 inscrito por Garage 59 terminó en una excelente décima posición en la general.

Vowles se quedó en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, donde la F1 disputó su último gran premio de la temporada y el test de Pirelli el pasado martes, para disputar la prueba de 12 Horas en las que logró la victoria junto a Anthony West, Marco Pulcini y Mark Sansom.

"¡Fantástico! Ganadores de la categoría AM tras 12 duras horas de carrera junto a pilotos y equipos increíbles. Esta victoria significa que, por segundo año consecutivo, Garage 59 se marcha de las 12 Horas del Golfo como ganadores de la categoría", publicó Vowles en redes sociales. "Desde las 9:00 de esta mañana hasta las 23:00 de esta tarde, lo dimos todo y estamos encantados con este resultado. Gracias a todos por el apoyo de estos días y a quienes vinieron en persona. Un último agradecimiento a Alex, Mark y Marco. ¡Excelentes compañeros! Gracias a Garage 59, estoy muy contento con mi progreso y un fin de semana inolvidable".

La cuenta de Williams citó ese mensaje y añadió: "¡Enhorabuena, James!".

Esta carrera que tradicionalmente cierra el año de competición de coches GT, era la primera vez que Vowles se ponía el casco y el mono como piloto con licencia Bronze tras las Asian Le Mans Series 2023.

"La oportunidad de volver a ponerme el casco me llena de alegría", había dicho el británico antes del evento. "Garage 59 es un equipo que conozco bien de nuestra asociación en 2022, y las 12h del Golfo son un evento fantástico con una parrilla muy competitiva".

Por su parte el director del equipo Garage 59, Andrew Kirkaldy, había dicho: "Disfrutamos mucho trabajando con James durante la temporada asiática de Le Mans en 2022 y su enfoque y profesionalidad, además de, por supuesto, su conocimiento de las estrategias, hicieron que la colaboración fuera muy agradable", había dicho el

Pero si Vowles y el resto de participantes quieren repetir en las siguientes 12 Horas del Golfo tendrán que esperar más de 12 meses, ya que las siguientes serán el 10 de enero de 2027. Además, el cambio de fecha restablece la estructura tradicional de cuatro días del evento y permitirá a los equipos beneficiarse de un programa de preparación ampliado.

Sin embargo, esta tradicional fecha será para otra nueva carrera corta de GT, programada para el 13 de diciembre de 2026. ¿Estará allí Vowles?

La victoria general en las 12 Horas del Golfo 2025, por cierto, fue para Capital RT by Motopark, que se impuso con su Mercedes en el circuito de Yas Marina, en una carrera muchos cambios en la primera plaza y giros que barajaron de nuevo las cartas entre los distintos GT3 de la parrilla.

Denis Remenyako, Michail Aleshin y Adam Christodoulou completaron con éxito la prueba con su AMG GT3 #13 tras 346 vueltas y 12 horas de dura lucha, consiguiendo la tercera victoria para Mercedes en el evento organizado por Driving Force Events.