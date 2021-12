El día 24 de diciembre es una fecha muy señalada en el calendario. Miles de familias se reúnen para celebrar la Navidad en la tradicional cena de Nochebuena y, con motivo de esta celebración, Motorsport.com lanzó una publicación en su cuenta de Twitter (@es_Motorsport) y Facebook (Motorsport.com España) para preguntar a sus lectores con qué piloto le gustaría pasar la velada.

La opción que más gustó fue la de Kimi Raikkonen, un finlandés con fama de antipático ante las cámaras pero que se convierte en todo un personaje cómico cuando se quita el escudo de 'Iceman'.

Prueba de ello fue la Gala de la FIA del año 2018, donde protagonizó una de sus mejores actuaciones fuera del asfalto. El finlandés subió al escenario en claro estado de embriaguez por sus gestos, y seguro que, el por aquel entonces piloto de Ferrari, estaba más preocupado por rellenar de nuevo su vaso que por recoger el premio que le reconocía como tercero del mundial de Fórmula 1.

Otro de los lectores propuso a Remy Gardner, que mostró su lado cómico en una reciente entrevista, donde se vio cómo era la personalidad del piloto australiano. El hijo del legendario Wayne, campeón del mundo de 500cc en 1987, habla a la perfección el español y es más que probable que pueda contar algún chiste en la cena.

Uno que se repitió mucho fue Valentino Rossi, que podría acudir perfectamente al no tener que preocuparse más de su trayectoria en MotoGP. El italiano puede ser el que anime la noche narrando cualquiera de sus 115 victorias en los 25 años que pasó subido a una moto en el mundial de motociclismo.

Si el de Urbino acude a la cena no sabemos si estaría dispuesto a venir, pero Marc Márquez sería uno de los invitados de nuestros lectores. El piloto español sería uno de los primeros en llegar por su fama de competitivo, aunque tendría que tener cuidado con los excesos para recuperarse a la perfección de su lesión ocular.

En la representación de la Fórmula 1 no estaría solo Kimi Raikkonen, ya que a nuestros seguidores también les gustaría que viniera a cenar Sebastian Vettel. El alemán sería el encargado de que no faltara de nada y, por qué no, traer alguna botella que alegre al que fue su compañero en Ferrari.

El que sin duda no podía faltar era Nikita Mazepin. El ruso cuenta con un curioso carácter, y no sería la primera vez que va a una fiesta, como le ocurrió después del Gran Premio de México, donde fue a una discoteca y tuvo que salir tras discutir con un empleado de seguridad.

El de Haas tendría sentado a su lado al cómico por excelencia del automovilismo. Daniel Ricciardo ha sido seleccionado por nuestros lectores, pero no para cocinar y que nadie pase hambre, sino para que haga reír hasta al más serio sin necesidad de una gota de alcohol.

Otro de nuestros seguidores sugirió que pasaría la noche con Fernando Alonso, que traería alguna botella de sidra asturiana para escanciar. El campeón del mundo de 2021, Max Verstappen, tenía que acudir a la cita sí o sí, y con algo de suerte traerá el trofeo que por fin pudo levantar en la gala de París que le reconocía como campeón del mundo de Fórmula 1 este año.

Otras de las categorías más importantes tampoco faltarían en la Nochebuena de Motorsport.com, como el WRC, con Elfyn Evans, o la Indycar, con la representación femenina de Milka Duno, Danica Patrick o Sarah Fisher.